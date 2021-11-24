Kayseri’de beş araç birbirine girdi: Üç yaralı var

Edinilen bilgiye göre, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 50 FE 200, 38 BC 203, 42 HA 672, 38 TB 500 ve 01 HL 758 plakalı otomobiller kazaya karıştı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan O.T., M.Y. ve F.T. ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi.
Kent merkezinden asker uğurlaması dönüşünde yol kenarında alış-veriş yapmak için duran Fevzi Artık yönetimindeki 63 AAJ 939 plakalı minibüse, sürücüsü henüz öğrenilmeyen 27 AFH 209 plakalı çekici, arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Can pazarının yaşandığı kazada minibüsten çıkarılan yaralılar, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa’da asker uğurlaması dönüşünde minibüse çekici çarptı 14 yaralı
Şanlıurfa’da asker uğurlaması dönüşünde minibüse çekici çarptı 14 yaralı
Şanlıurfa’da asker uğurlaması dönüşünde minibüse çekici çarptı 14 yaralı
Şanlıurfa’da asker uğurlaması dönüşünde minibüse çekici çarptı 14 yaralı
Şanlıurfa’da asker uğurlaması dönüşünde minibüse çekici çarptı 14 yaralı
Asker uğurlamasından dönüyorlardı: Şanlıurfa'daki kazada can pazarı yaşandı
Şanlıurfa'da asker uğurlaması dönüşünde alışveriş için yol kenarında bekleyen minibüse, çekicinin çarpması sonucu aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada minibüsten çıkarılan yaralılar, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Çekici sürücüsünün olay yerinden kaçtığı Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Havanın yağışlı olması nedeniyle balkona serdiği çamaşırları toplamaya çıkan bir kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz halde yatan bir kadının olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Karnından tabancayla vurulduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan 20'li yaşlardaki genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BODRUMDA BOŞ KOVAN VE KAN İZLERİ BULUNDU<br><br>Apartmanda inceleme yapan polis, borumda kan izleri ve boş mermi kovanı bulurken genç kızın burada vurulduğunu belirledi.
Ağır yaralı olan kızın, apartman bahçesine nasıl geldiğini tespit edilmeye çalışılırken, polis kaçan kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.<br>Öte yandan, olayla ilgili polise ifade veren bina sakinleri, genç kızı tanımadıklarını söyledi. Soruşturma sürüyor.
Adana'da korkunç olay: Apartman bodrumunda vurulan genç kız hayatını kaybetti
Adana'da bir apartmanın bahçesinde yaralı halde bulunan 20'li yaşlardaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, genç kızın apartmanın bodrumunda vurulduğu belirlendi. Bodrumda genç kıza ait kan izleri ve boş mermi kovanı bulundu. Polis, kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
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Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre İzmir’den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Erol Kaya(35) idaresindeki 45 AGF 705 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Karayolunda bir süre savrulan tır, aynı yönde seyreden Faruk Çay idaresindeki 35 AU 4853 dorse plakalı tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı.
Kazanın şiddetiyle tırın kupası ikiye bölünürken, kupadan bölünen üst parça karşı şeride geçti.
Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önlerken, ikiye bölünen kupadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Erol Kaya, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralı Kaya, buradaki tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kalırken, İzmir istikametinde de trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kupası ikiye bölünen tırın, Kula Belediyesi’ne ait kepçe yardımıyla orta refüje çekilmesinin ardından trafik her iki yönden de kontrollü olarak sağlanmaya başladı.<br>Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yağışlı havada kontrolden çıkan tırın kupası ikiye bölündü
Manisa'daki kaza sonrası ilginç görüntü: TIR'ın kupası ikiye bölündü
Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Tırın kupa bölümü orta refüjü aşarak karşı şeride geçerken, ikiye bölünen tırın kupası kazanın şiddetini gözler önüne serdi.