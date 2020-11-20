Boğulma tehlikesi geçiren köpeği denize girip kurtardı​

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek, kıyafetleri ile denize giren veteriner hekim tarafından ölmekten kurtarıldı.

KIYAFETLERİ İLE GİRDİ

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Kandıra’daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, bir köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

Kıyafetleri ile denize girip köpeği ölmekten kurtardı

Denizdeki köpeği gören Öçal, kıyafetleri ile denize girerek köpeği karaya çıkarttı.

Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği belirlenen köpek bir soba kenarında ısıtıldı.

Kıyafetleri ile denize girip köpeği ölmekten kurtardı

Olayı gören vatandaşlar ise kendi canını hiçe sayarak girdiği denizden köpeği kurtaran Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal’a teşekkür etti. Olay anı ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

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