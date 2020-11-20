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KOCAELİ

Son dakika Kocaeli haberleri: Boğulma tehlikesi geçiren köpeği denize girip kurtardı​

Boğulma tehlikesi geçiren köpeği denize girip kurtardı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren köpeği bir veteriner denize girerek kurtardı. Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği belirlenen köpek bir soba kenarında ısıtıldı.

Haber Merkezi İHA
Boğulma tehlikesi geçiren köpeği denize girip kurtardı​
Boğulma tehlikesi geçiren köpeği denize girip kurtardı​

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir köpek, kıyafetleri ile denize giren veteriner hekim tarafından ölmekten kurtarıldı.

KIYAFETLERİ İLE GİRDİ

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe sahilinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Kandıra’daki yazlık evine tatile gelen ve deniz kenarında bağrışmaları duyan Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal, bir köpeğin boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

Kıyafetleri ile denize girip köpeği ölmekten kurtardı

Denizdeki köpeği gören Öçal, kıyafetleri ile denize girerek köpeği karaya çıkarttı.

Denizin soğuk olması nedeniyle şoka girdiği belirlenen köpek bir soba kenarında ısıtıldı.

Kıyafetleri ile denize girip köpeği ölmekten kurtardı

Olayı gören vatandaşlar ise kendi canını hiçe sayarak girdiği denizden köpeği kurtaran Veteriner Hekim Behice Sinem Öçal’a teşekkür etti. Olay anı ise sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Yaylada yangın faciası: Alev topuna döndü iki kişi can verdi
FOTOĞRAF 10
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Olay Kemer ilçesi Gedelma Yaylasında meydana geldi.
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Orman deposunda görevliyken emekli olan Mehmet Duyan (92) ve eşi Ümmü Gülsüm Duyan’ın (91) , Gedelma yaylası Bölücekdibi mevkiindeki ormanlık alanda yaptıkları kulübede akşam saatlerinde yangın çıktı.
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İddiaya göre akşam üstü saat 16:30 sıralarında Mehmet Duyan yatağında yatarken, evi ısıtmak için eşi Ümmü Gülsüm Duyan’ın yaktığı sobanın ateşi biranda parladı ve ev kısa sürede alevler içinde kaldı.
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Ümmü Gülsüm Duyan’ın çığlığını duyan komşuları eve gelip hızla yayılan alevleri söndürmeye çalışırken patlayan mutfak tüpü umutları söndürdü.
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Olay yerine ilk gelen itfaiye acil müdahale aracı ve vatandaşlar tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, orman itfaiyesi ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri tarafından kontrol altına alınırken yaşlı çiftin yanarak tanınmaz hale gelen cenazeleri enkazın içinde birbirlerine 5 metre uzaklıkta bulundu.
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Görgü tanıklarından Celal Karakaya, Ümmü Gülsüm Duyan’ın çığlığı üzerine eve geldiklerini içeri girmeye çalıştıkları sırada tüp patlayınca kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi. Olayı duyunca itfaiyeden önce koşup geldiklerini ve söndürme çalışmalarına katıldıklarını söyleyen Zafer Ay ise Mehmet Duyan’ın hareket edemediğini, eşinin ise çok az hareket edebildiğini söyledi.
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Yangın söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı inceleme ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin tespit ve delil toplama çalışmalarının ardından yaşlı çiftin cenazeleri önce Kemer Devlet Hastanesi morguna, buradaki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
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Yaşlı çiftin 8’i hayatta 9 çocukları olduğu, zaman zaman gelip ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladıkları öğrenildi. Son zamanlarda durumu kötüleşen Mehmet Duyan, yataktan kalkmakta zorlanırken, kendisi de çok yaşlı olan eşi Ümmü Gülsüm Duyan ev işlerini yapmaya çalıştığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yaylada yangın faciası: Alev topuna döndü iki kişi can verdi
Antalya'nın Gedelma Yaylasında meydana gelen yangında iki kişi can verdi. Naylonla kaplanmış tahta kulübede çıkan yangında 92 ve 91 yaşındaki yaşlı çift bir anda alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti. Çevreden yetişenler alevleri söndürmeye çalışıp yaşlı çifti kurtarmak isterken infilak eden LPG tüpü umutları söndürdü.


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