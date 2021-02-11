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KONYA

Son dakika Konya haberleri: Otomobil tır ile çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Konya’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Otomobilin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti,
Otomobilin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti,

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya Adana Karayolu Karapınar ilçesine bağlı Akçayazı Mahallesi Merdivenli mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar’dan Konya istikametine seyir halinde olan M.U. (55) yönetimindeki 06 EV 8433 plakalı tır, Merdivenli mevkisine geldiğinde tekrar Karapınar istikametine dönmek istedi.

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti,

Tır dönmek için döner kavşağa yaklaştığı sırada arkadan gelen 68 KH 911 plakalı otomobil tıra çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan toplam 8 kişiden Macit El Hac Ali (33), Heysem Tabalci (54) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin tır ile çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti,

5 KİŞİ DE YARALANDI

Kazada, otomobilde bulunan ve yaralanan Suriye uyruklu N.E.H.A. (19), D.A. (25) ve A.E.H. (18) Karapınar Devlet Hastanesine, İ.E.M. (31) ve H.B. (15) ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu
FOTOĞRAF 14
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Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Hasan - Habibe Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker, saat 18.00 sıralarında dağa çıktı.
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Gözlerden kaybolan Ali’den haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti.
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İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposunda görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler Ali Kazım Ülker’i arama çalışması başlattı. Çalışmalara bir çoban, küçük çocuğun ağabeyi de eşlik etti.
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Havanın kararmasıyla birlikte işleri zorlaşan ekipler, dağı didik didik taradı.
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İtfaiye ekipleri, termal kameralı drone ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu küçük çocuğun cansız bedeni dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu.
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Ardından bölgeye Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri de geldi.
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Dağın eteğinde çocuğundan güzel haberi bekleyen anne Habibe Ülker ile ağabeyleri, ekiplerin cenazeyi getirmesiyle sinir krizi geçirdi.
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Güçlükle sakinleştirilen gözü yaşlı ailenin feryatları yürekleri dağlarken, küçük çocuğun cenazesi bölgede hazır bulunan ambulansla olay yerinden götürüldü.
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Ali Ülker’in dağın bir bölümünü arkadaşlarıyla çıktığı, diğerlerinin bir süre sonra geri döndüğü ancak küçük çocuğun geri dönmek istemediği ileri sürüldü.
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Çocukları en son gündüz vakti su deposunun yakınında gördüğünü söyleyen Süleyman Tabur,” Yukarıda 2 tane çocuk gördüm. Hava karanlık değildi. Çocukları uzaktan gördüğüm için net olarak seçemedim ” dedi.
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Savcılık incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu
Antalya'da arkadaşları ile dağa çıkan ve geri dönmeyen 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker'in cansız bedeni 3 saatlik arama çalışması sonucu dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu. Oğlunun dağdan cesedinin indirildiğini gören anne ve ağabeyleri sinir krizi geçirdi.

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