Gündem Meteorolojide civa paniği 11 kişi hastaneye kaldırıldı
ANKARA

Son dakika: Meteorolojide civa paniği: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteorolojide civa paniği: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA AA
Olay yerine gelen ekipler incelemede bulundu.
Olay yerine gelen ekipler incelemede bulundu.

Ankara'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünde sıvı halde bulunan civanın yere dökülmesinden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Laboratuvarı'nda oda ısısında sıvı halde bulunan civanın yere döküldüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

  • Genel Müdürlük çalışanı 11 kişi tedavi edilmek üzere Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Civadan etkilenen Genel Müdürlük çalışanlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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