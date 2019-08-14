Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

SİHA ve İHA'ların uçuşları askerlerdeki tabletlerden de kontrol edilebiliyor. Fotoğraf: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki müşterek harekat merkezine ilişkin olarak, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Bakanlık ayrıca, "Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." mesajını da paylaştı.