Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki müşterek harekat merkezine ilişkin olarak, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir." bilgisini paylaştı.
Bakanlık ayrıca, "Bölgede insansız hava araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır." mesajını da paylaştı.
1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.#MSB #TSK
1. ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2019