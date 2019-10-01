Gündem Pençe-3 Harekatında 2 PKKlı terörist daha etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi IHA
Haftanin'e hava harekatı düzenlendi.
Haftanin'e hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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