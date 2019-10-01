Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

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Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden operasyon: 74 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önleme amaçlı çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında dün iki araçta yapılan aramada toplam 74 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.