Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZlKBjaeegL
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ZlKBjaeegL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 1 Ekim 2019