Samsun'da sel: 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da aşırı yağışlar sele neden oldu.

Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde yoğun yağıştan dolayı sel meydana geldi.

Debisi yükselen derenin karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Ahmet Yıldız akıntıya kapıldı.

Bir süre sürüklenen ve çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Yıldız yaşamını yitirdi.

Durum üzerine polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi.

Yapılan çalışmanın ardından kaybolan şahsın cesedine ulaşıldığı öğrenildi.

Belediye Başkanı'ndan açıklama

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçede sağanak sonrası meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 3 ya da 4 kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Akgül, "Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. Şu anda bildiğimiz 1 can kaybımız var, 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız. Dere suyunun taşması burada büyük hasara neden oldu. İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı" dedi.

Başkan Akgül'ün açıklamasından kısa bir süre sonra bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece selde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Sağanak nedeniyle Salıpazarı Devlet Hastanesinin zemin katı, tekstil fabrikası ile ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

OYNAT 01:31 Samsun'da aniden bastıran sağanak can aldı Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen dereden geçtiği sırada akıntıya kapılan 60 yaşındaki Ahmet Yıldız hayatını kaybetti. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı. BiP'te paylaş

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