Son dakika Tokat haberleri: İki aile sopa, bıçak ve silahlarla birbirine girdi
İki aile bıçak ve silahlarla birbirine girince mahalle savaş alanına döndü: 8 yaralı var
Tokat'ta iki aile arasında çıkan tartışma büyüyerek sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayların büyümesi üzerine mahalleye özel harekat polisleri de sevk edilirken iki aile arasındaki kavgada 8 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası mahalledeki araçlar da zarar gördü.
Tokat'ta iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona ererken, iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Oğulbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ertekin ve Çelikel aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
8 KİŞİ YARALANDI
Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ
Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi. Gerginliğin devam ettiği mahallede iki aile bireyleri arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.