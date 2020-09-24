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TOKAT

Son dakika Tokat haberleri: İki aile sopa, bıçak ve silahlarla birbirine girdi

İki aile bıçak ve silahlarla birbirine girince mahalle savaş alanına döndü: 8 yaralı var

Tokat'ta iki aile arasında çıkan tartışma büyüyerek sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayların büyümesi üzerine mahalleye özel harekat polisleri de sevk edilirken iki aile arasındaki kavgada 8 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası mahalledeki araçlar da zarar gördü.

Haber Merkezi DHA
Tokat’ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada birisi bayan 8 kişi yaralandı.
Tokat’ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada birisi bayan 8 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Kavga, polisin müdahalesiyle sona ererken, iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Oğulbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ertekin ve Çelikel aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Tokat’ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada birisi bayan 8 kişi yaralandı.

8 KİŞİ YARALANDI

Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada olay yerine çok sayıda polisle birlikte ambulans sevk edildi.

Kavga sırasında mahalledeki araçlar da hasar gördü.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi. Gerginliğin devam ettiği mahallede iki aile bireyleri arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.

Mahalleye özel harekat polisleri de sevk edildi.

Kavgada yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.

Bıçak ve silahlarla birbirine girdiler mahalle savaş alanına döndü
FOTOĞRAF 14
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Tokat'ta iki aile arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
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Kavga, polisin müdahalesiyle sona ererken, iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.
Title
Olay, saat 22.00 sıralarında Oğulbey Mahallesi'nde meydana geldi.
Title
Ertekin ve Çelikel aileleri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Title
Sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Title
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Title
Kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi. Gerginliğin devam ettiği mahallede iki aile bireyleri arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde çevik kuvvet ve özel hareket polisleri görevlendirildi.
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Title
Title
Bıçak ve silahlarla birbirine girdiler mahalle savaş alanına döndü
Tokat'ta iki aile arasında çıkan tartışma büyüyerek sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayların büyümesi üzerine mahalleye özel harekat polisleri de sevk edilirken iki aile arasındaki kavgada 8 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası mahalledeki araçlar da zarar gördü.

27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu
FOTOĞRAF 11
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İstanbul’da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Eşzamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.
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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu tespit edilen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.
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Önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
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Ümraniye, Namık Kemal mahallesinde belirlenen bir adrese yapılan operasyonda FETÖ terör örgütünün haberleşme uygulaması olan ByLock kullandığı tespit edilen E. D. Gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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27 adrese eş zamanlı FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 27 adrese yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenirken çok sayıda kişi de gözaltına alındı.


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