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EĞİTİM

Bakan Özer duyurdu: Uzman ve başöğretmenlik sınavı takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, uzman ve başöğretmenlik sınavına ilişkin takvimin yarın ilan edileceğini duyurdu.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da katıldığı Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına ilişkin süreci değerlendirdi.

  • Bir toplumun öğretmeni kadar güçlü olduğunu belirten Bakan Özer, bu nedenle öğretmenleri sürekli desteklediklerini söyledi. Özer, şunları kaydetti:

"Bu dönemde en fazla destek vereceğimiz siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Bunun için yola önce Öğretmenlik Meslek Kanunu ile başladık. 60 yıldan beri bu ülkede tüm Millî Eğitim Şûraları'nda eğitim paydaşları tarafından hep öğretmenlere mahsus bir kanun olması özlemi dile getirilmişti. Allah'a şükür bu özlemi 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla eğitim tarihimizde ilk defa öğretmenlere mahsus bir kanun gerçekleşti. Bu kanunla ilk defa öğretmenlik sürekli gelişimin olduğu, durağanlığın olmadığı, sürekli öğretmenin de öğrendiği bir eğitim eko sistemini kurgulama ile ilgili en ciddi adım atılmış oldu. Bu, eğitim tarihimizin geleceğiyle ilgili çok önemli bir adımdır."

Bugün güzel bir haber daha geldiğini belirten Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanması ile ilgili adaylık ve kariyer sistemi ile ilgili yönetmelik çalışmamızı tüm paydaşlarımızın görüşlerine açmış ve gelen görüşlere göre son şeklini vererek yayımlanmak üzere göndermiştik. Bugün itibarıyla bu yönetmeliğimiz de yayımlanmış oldu. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili artık mevzuat açısından hiçbir eksikliğimiz kalmadı."

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özer, şöyle dedi: "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve Başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz ve inşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman ve başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir süreç başlamış olacak."

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