Gündem Son üç yılda tam 30 kez patladı Bodrum esnafı isyan etti
MUĞLA

Son üç yılda tam 30 kez patladı: Bodrum esnafı isyan etti

Bodrum’da daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı, 7’nci kez yine patladı. Son üç yılda aynı isale hattının 30 kez patlamasına isyan eden esnaf, yetkililerden yardım beklediğini belirtirken 8 işyerini ise su bastı.

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Haber Merkezi İHA
Son üç yılda tam 30 kez patladı: Bodrum esnafı isyan etti
Bodrum

Bitez Mahallesi’ndeki Atatürk Bulvarı’nda bu yıl 6 kez patlayan isale hattı, 7’nci kez yine patladı.

Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı.

İHA

Cadde üzerinde 8 işyerini su basarken dereyi andıran yolda kalan sürücüler büyük panik yaşadı.

İHA

İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

İHA

Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf isyan etti.

Bölge esnaflarından Murat Kurutaş, “Bu, bu sene yedinci patlama. Son 3 senede 30 kez patlama oldu. Bu patlamada 8 dükkanı su bastı. Yeter artık” dedi.

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