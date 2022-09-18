Son üç yılda tam 30 kez patladı: Bodrum esnafı isyan etti Bodrum’da daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı, 7’nci kez yine patladı. Son üç yılda aynı isale hattının 30 kez patlamasına isyan eden esnaf, yetkililerden yardım beklediğini belirtirken 8 işyerini ise su bastı.

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