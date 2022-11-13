Sorumluluk bilinci köpek sayısını azaltır

Kuduz sebebiyle bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye’de başıboş sokak hayvanları sorunu yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Murat Aydoğdu, sokak hayvanları ile ilgili yürütülmesi gereken faaliyetlerin hukuki boyutunu anlattı. Prof. Aydoğdu, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayımlanmış olan Yeryüzü Kanunları’nın Hayvan Refahı bölümünde, sokak köpeği popülasyonun hangi yollarla kontrol altında tutulması gerektiği belirtilmiştir. Hayvan refahına göre, bilinçli bir hayvan sahibi olmak için gerekli eğitimlerin verilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir” dedi.

KÖPEK SAHİPLERİNE EĞİTİM VERİLMELİ

Aydoğdu, “Sorumluluklarının bilincinde bir köpek sahibi olmak, sokak köpeklerinin sayısını azaltacağı gibi, bakımı üstlenilen köpeğin yaşam kalitesini de artıracak. Hayvan sahiplerinin bilinçlenmesi için, devlet destekli olarak Bakanlık, STK’lar ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği ortaklığında eğitimlerin yapılması gerekmektedir. Köpeklerin ülke içindeki hareketlerinin kontrol edilmesi önemlidir. Bu işlemin bölgedeki kuduz hastalığının kontrolünü sağlamak, toplumsal güvenliği sağlamak gibi amaçları vardır.” ifadelerini kullandı.Köpekleri uyutmayı gerektirecek temelde iki neden olduğunu söyleyen Aydoğdu, “Bunların ilki, köpeklerin ağır hasta olması durumu ikincisi ise barınaklarda bulunan ve sahiplendirilmesi ve salıverilmesi uygun olmayan köpeklerin uyutulmasıdır.” diye konuştu.

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