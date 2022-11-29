Soruşturma yıllarca manipüle edildi: Bulgaristan Göktaş'ın iadesini reddetti

Necip Hablemitoğlu suikastının aydınlatılması için hummalı bir çalışma yürüten savcılık, bu süreçte yapılan asılsız ihbarlar ve suç üstlenmelerle de uğraştı. Bu yöndeki girişimlerle soruşturma sürecinde ‘Gereksiz kalabalık’ oluşturulduğu aktarıldı.

GEREKSİZ KALABALIK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin hazırlanan iddianamede, ‘Soruşturma sürecinde yapılan asılsız ihbarlar ve ifadeler’ başlığı dikkat çekti. İddianamede, Hablemitoğlu’nun öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde, soruşturma konusu olayla ilgisi bulunmayan, dosya içerisinde gereksiz kalabalık yaratan bir kısım şahısların yaptığı asılsız ihbarlar ve suç üstlenmeler ile soruşturma dosyasının bir başka soruşturma sürecine bağlanma girişimleri olduğuna vurgu yapıldı.

EMNİYETİ DE ARADILAR

İddianameye göre, Türkiye’nin yakın dönemlerinde siyasi kimlikleriyle bilinen akademisyen, yazar, aydın kimlikli şahıslara yönelik suikast şeklinde gerçekleştirilen cinayetler tarihi, bu olayda bazı şahısların soruşturma sürecini manipüle etmesi sonucunu doğurdu. Bu süreçte, cezaevinde tutuklu olanların da arasında bulunduğu bazı kişiler emniyet ve savcılıklara cinayetle ilgili ihbarlarda bulundu.

REKLAM

İLK İHBAR 2003’TE

Bu yönde ilk ihbar 25 Şubat 2003’te Gökmen B. tarafından yapıldı. Ardından da 3 Mart 2003’te Bayburt Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar yapıldı ve bu kapsamda Yaşar A.’nın ifadesi alındı. Başka bir suçtan İstanbul 5 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılanan Durmuş A., 8 Nisan 2003’te mahkemede verdiği ifadede Hablemitoğlu’nu öldürdüğünü söyledi. Durmuş A.’nın ifadesi üzerine 24 Nisan 2003’te İbrahim Ç.’nin şüpheli olarak ifadesi alındı. Savcılık, Durmuş A. hakkında ‘Suç üstlenme’, Yusuf D. hakkında ise yalan tanıklık suçu yönünden resen soruşturma başlattı.

İşte asılsız ihbarlar

- Olaya ilişkin bilgi ve görgüsü olduğunu beyan eden Ahmet K., 18 Aralık 2015’te Eskişehir Cezaevi kanalıyla dilekçe gönderdi.

- İnebolu Cezaevi’nden ihbar mektubu gönderen Yusuf D.’nin 22 Ağustos 2017’de tanık olarak ifadesi alındı.

- Ümit T. ile cezaevinde başka suçlardan tutuklu bulunan Davut Ş. ve Ali Rıza Y.’nin ihbar mektupları da asılsız ihbar mektupları kapsamında yer aldı.

- Özgür S.’nin Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘İhbar eden’ olarak ifadesi alındı.

Göktaş’ın iadesi reddedildi

Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti. Bulgaristan’daki Hasköy Mahkemesi’nde Göktaş’ın Türkiye’ye iadesiyle ilgili 4 saat süren duruşmadan ret kararı çıktı. Kırmızı bültenle aranan Göktaş, 3 Eylül’de Bulgaristan’da yakalanmıştı.