Sosyal medyada akıl almaz görüntüler: Pompalı tüfeklerle video çekip paylaşan 20 kişiye gözaltı

Ekonomi

Mayıs ayında kurulan şirket sayısı yüzde 22 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılı Nisan ayı Kurulan ve Kapanan Şirketler istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 22,22 artış oldu.