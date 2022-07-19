​Sosyal medyadaki bomba kör ediyordu

Adana'da sosyal medyada gördüğü "ses bombası yapımı" videosunu izleyen 11 yaşındaki M.E.Ç, aynısından yapmaya çalışırken hazırladığı karışımın patlaması sonucu gözünden yaralandı. İki gözünde görme kaybı riski bulunan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

CEZA ALMALARINI İSTİYORUZ

Çocuğun amcası Cem Ali Ç. sorumluların ceza almasını istediklerini belirterek şöyle konuştu: "Bu videolar çok kolay şekilde paylaşılıyor. Maalesef çocukların da ulaşabildiği mecralarda paylaşılıyor. Savcılığa şikayette bulunacağız. Sorumluların yakalanmasını ve ceza almasını istiyoruz.”