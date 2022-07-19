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ADANA

Sosyal medyadaki bomba kör ediyordu

Adana’da 11 yaşındaki M.E.Ç. sosyal medyada gördüğü “ses bombası yapımı” videosunu izledikten sonra aynısını yapmaya kalktı. Ancak hazırladığı karışım patlayınca gözünden yaralandı. İki gözünde görme kaybı riski bulunan çocuğun tedavisi sürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sosyal medyadaki bomba kör ediyordu
Evde ses bombası yapmaya kalkınca!

Adana'da sosyal medyada gördüğü "ses bombası yapımı" videosunu izleyen 11 yaşındaki M.E.Ç, aynısından yapmaya çalışırken hazırladığı karışımın patlaması sonucu gözünden yaralandı. İki gözünde görme kaybı riski bulunan çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.

CEZA ALMALARINI İSTİYORUZ

Çocuğun amcası Cem Ali Ç. sorumluların ceza almasını istediklerini belirterek şöyle konuştu: "Bu videolar çok kolay şekilde paylaşılıyor. Maalesef çocukların da ulaşabildiği mecralarda paylaşılıyor. Savcılığa şikayette bulunacağız. Sorumluların yakalanmasını ve ceza almasını istiyoruz.”

Çakmak bomba gibi patladı: İki kişinin kolları ve yüzleri yandı
FOTOĞRAF 8
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde askerden yeni geldikleri öğrenilen Caner Şimşek (20) ile dayısının oğlu Berkan Uygun (21) otomobille gezdikten sonra park ettikleri araçta oturup sohbet etmeye başladı.
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Bu sırada Caner Şimşek sigarasını yakmak için çakmağı çaktığı sırada çakmak bir anda bomba gibi patladı.<br><br>
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Aracın içinde alevler içinde kalan Caner Şimşek ile Berkan Uygun çeşitli yerlerinden yanarak hastanelik oldular.<br><br>
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar hastanenin yanık tedavi merkezinde tedavi altına alındılar.<br><br>
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Caner Şimşek'in alevler içinde kaldığı sırada Berkan Uygun'un da kurtarmak isterken kollarından ve yüzünden yanarak yaralandığı öğrenildi.<br><br>
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İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br><br>
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Çakmak bomba gibi patladı: İki kişinin kolları ve yüzleri yandı
Ordu'da otomobilin içinde sigara yakılmak istenirken çakmağın bomba gibi patlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralanan 2 genç hastanelik oldu.
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