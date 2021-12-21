Gündem Stellantis ve Foxconn ortaklığı yeni esnek yarı iletken çip tasarlayacak
İSTANBUL

Stellantis ve Foxconn ortaklığı yeni esnek yarı iletken çip tasarlayacak

Otomotiv grubu Stellantis, yeni yazılımı olan STLA Brain için üretilecek yarı iletkenlerde, elektronik hizmet üreticisi ve teknoloji şirketi Foxconn ile birlikte hareket edeceğini duyurdu. Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, Stellantis NV (NYSE/MTA/Euronext Paris: STLA), üretim süreçlerinin modernizasyonu ve daha kolay tedarik zinciri için yeni bir anlaşmayı devreye aldı.

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Haber Merkezi AA
Stellantis ve Foxconn ortaklığı yeni esnek yarı iletken çip tasarlayacak
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Hayata geçen ortaklıkla Stellantis'in yarı iletken çip ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlası, Hon Hai Technology Group (Foxconn) (TWSE: 2317) şirketi tarafından karşılanacak. Stellantis Yazılım Günü 2021 etkinliği kapsamında şirketin yeni yazılımı STLA Brain'in tanıtımıyla duyurulan ortaklık, Stellantis'in yarı iletken karmaşıklığını azaltma girişimlerini desteklemeyi, verimliliği artırmayı hedefliyor.

Bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşmasıyla imzalanan ortaklık, Stellantis ve üçüncü parti müşteriler için bir yarı iletken ailesi tasarlamayı hedefliyor.

2024'e kadar otomobillere uyarlanacak

Söz konusu ortaklıkla Stellantis’in yazılımı olan STLA Brain'de, Foxconn tarafından geliştirilen ileri seviye yarı iletken teknolojileri 2024'te kullanılacak.

STLA, küçük, orta, büyük ve çerçeve olmak kaydıyla 4 batarya elektrikli araç platformunun pazara sürülecek olan yeni elektrik/elektronik ve yazılım altyapısı olarak biliniyor. Tamamen OTA özelliğine sahip olan yazılım, esnek ve verimli olmasıyla ön plana çıkıyor.

Foxconn'un çalışmaları kapsamında Stellantis markalarının araçlarında yer alması adına, tamamen yeni bir yarı iletken ailesi tasarlanacak. Araçların yazılım tanımlı hale gelmesi arttıkça da ek beceri ve esneklikler sağlanacak. Karşılıklı olarak katma değer sunacak olan bu ortaklık, Foxconn'un yarı iletken endüstrisindeki bilgi ve deneyimi, geliştirme yetenekleri ve tedarik zinciri dışında, Stellantis'in kapsamlı otomotiv uzmanlığı ile hacim ölçeği sayesinde de güçlü bir sinerji yaratmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, yazılım tabanlı dönüşümlerini, farklı endüstrilerdeki ortakları ve alanındaki uzmanların destekleyeceğini belirterek, "Foxconn ile birlikte yarı iletken ihtiyaçlarımızın yüzde 80’inden fazlasını karşılayacak, bileşenlerimizi önemli ölçüde modernize etmeye, karmaşıklığı azaltmaya ve tedarik zincirini basitleştirmeye yardımcı olacak 4 yeni çip ailesi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu aynı zamanda daha hızlı yenilik yapma ve hızlı bir şekilde ürün ve hizmetler oluşturma yeteneğimizi de artıracak." ifadelerini kullandı.

Foxconn Technology Group Başkan ve CEO'su Young Liu ise lider bir küresel teknoloji şirketi olarak Foxconn'un, elektrikli araç üretiminin iki temel bileşeni olan yarı iletkenler ve yazılım üretiminde köklü bir deneyime sahip olduğunu aktararak, "Elektrikli araç pazarındaki büyüme bütün hızıyla devam ederken, sahip olduğumuz uzmanlığı Stellantis ile paylaşmaktan ve uzun vadeli tedarik zinciri eksikliklerini birlikte çözmekten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'Yerli otomobil TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara ilgi artacak'
EKONOMİ
'Yerli otomobil TOGG'un hayata geçmesiyle elektrikli araçlara ilgi artacak'

Sivas’ta üretildi: Bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
FOTOĞRAF 5
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Sivas’ın Gürün ilçesinde üretilen elektrikli otomobil teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. İlginç projeye, inşaat mühendisi olan aynı zamanda Gürün Belediyesi Meclis Üyeliği yapan Mustafa Kılıç ve arkadaşları imza attı.
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Kış döneminde boş vakitlerini değerIendirmek isteyen ekip, belki de elektrikli otomobil üretiminde köklü yeniliklere neden olabilecek bir projeyi gerçekleştirmeyi başardı. Üç ayda üretilen ve Gürün ismi verilen elektrikli otomobil ihtiyaç duyduğu tüm elektriği, tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor.
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Sekiz saat güneş altında kalan araç bataryasını tamamen doldurabiliyor. Tam dolu batarya ile 45 km ve yaklaşık 2 saat yol alıyor. İçiresindeki iki kişi ile 45 km hıza ulaşabiliyor.<br> <br> Görüntüsü ile ilk otomobilleri andıran araç, teknik donanımı ile mevcut araçları aratmıyor. Aracın, kornasından elektronik göstergesine, uzun-kısa farlarından cruz kontrol sistemine kadar birçok özelliği mevcut.
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Tavanı enerji üretiyor<br><br> Projenin mimarı Mustafa Kılıç, aracın ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi tavanından elde ettiğini belirterek, \"İnşaat mühendisiyim. Ama hobi olarak elektrik-elektronik ile uğraşıyorum. Kış mevsiminde yaptığımız çalışma sonucu böyle bir araç meydana getirdik. Amcaoğullarım ile oluşturduğumuz 4 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı yürüttük. Aracımız tavanındaki güneş panelleri ile kendini şarj edebiliyor. Tavanı tamamen güneş panellerinden oluşuyor. 300 W’lik güneş paneli 8 saatte aracın bataryasını tamamen şarj edebiliyor. 8 saatlik şarjla yaklaşık 45 kilo metre yol gidebiliyoruz\" dedi.
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Normal araçlardan eksiği yok<br><br> Kılıç, aracın donanım olarak normal araçlardan fazla bir farkı bulunmadığını söyleyerek, \"Aracımızın normal araçlara kıyasla hiçbir eksiği yok. Sinyal kolları, farları, teybi, kornasından cruz kontrolüne kadar her şeyi var. Bu iddialı bir özellik. Bunu ayrıca ekledik. Elektronik göstergeleri mevcut. Kısa sürede güzel bir araç meydana getirdiğimizi düşünüyorum\" diye konuştu. <br><br> İlk deneyen başkan oldu Gürün isimli elektrikli aracı ilk deneyenlerden biri Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi oldu. Çiftçi bir süre kullandığı aracı çok beğendiğini belirtip, aracı ortaya çıkartan ekibe teşekkür etti. Çiftçi, “Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Bey ve arkadaşlarının ne kadar büyük bir emek sarf ettikleri ortada. Herkesin kapısının önünde kullandığı araçlarında ne varsa bu araçta da var. Her şeyi ile tam bir araç olarak dizayn edilmiş. Tamamen güneş enerjisi ile şarj oluyor. Tam şarj ile bir saat yol alıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum\" şeklinde konuştu. <br><br> Gürün isimli yerli üretim elektrikli araç gündüz elde ettiği şarj ile gece de yol alabiliyor.
Sivas’ta üretildi: Bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
Sivas'ta bir inşaat mühendisi tarafından üretilen elektrikli otomobil, ihtiyaç duyduğu elektriği tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor. 8 saat güneş altında kalan araç, bataryasını tamamen doldurabiliyor. Tam dolu batarya ile 45 km ve yaklaşık 2 saat yol alıyor. İçiresindeki iki kişi ile 45 km hıza ulaşabiliyor.
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