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İSTANBUL

Sultanbeyli Belediyesi projelerine Altın Karınca Ödülü

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Sultanbeyli Belediyesi, 2 projesiyle ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli’mizi sosyal ve çözüm odaklı projelerimizle geliştiriyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultanbeyli Belediyesi projelerine Altın Karınca Ödülü
​Sultanbeyli Belediyesi projelerine Altın Karınca Ödülü.

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehirler oluşturma yolunda belediyelerin iyi uygulamalarının tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla düzenlediği Altın Karınca Ödülleri sahiplerini buldu. Altın Karınca Ödülleri kapsamında belediyeler belirlenen kategorilerde yarışmaya başvuru yapıyor, bağımsız jüri tarafından projeleri değerlendirilerek ödüllendiriliyor.

Hüseyin Keskin
Hüseyin Keskin

Sultanbeyli Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri’nde bu yıl 2 projesiyle ödüle layık görüldü. Yönetişim ve Katılımcılık kategorisinde Sultanbeyli’de Sivil Katılımı Güçlendirme Projesi ve Sosyal Hizmetler kategorisinde HEMDEM Kadın Kooperatifinin Kurulması Projesi’yle ödülün sahibi oldu.

Sultanbeylimiz için üretmeye devam edeceğiz

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeylimizi sosyal ve çözüm odaklı projelerimizle kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün ödül almamıza vesile olan projelerden biri olan HEMDEM Kadın Kooperatifimizi; ilçemizde yaşayan, tam zamanlı çalışamayan, ekonomik ve sosyal güçlenmeye ihtiyaç duyan hanımefendileri istihdama kazandırmak amacıyla oluşturduk. Projenin hazırlık aşamasında ilçemizden ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren 1100 işletmenin dahil olduğu bir saha araştırması gerçekleştirerek sektör bazında ihtiyaç duyulan meslek alanlarını belirledik. Bu araştırma ile elde ettiğimiz verileri değerlendirerek iş piyasası analizi yaptık. Belediyemizin kariyer merkezine başvuran kadın danışanlarla görüşmeler gerçekleştirdik. Katılımcıların yetenek ve becerileri dikkate alınarak gıda alanında temel deneme atölyeleri düzenledik” dedi.

DEMOKRASİ, YEREL YÖNETİŞİM VE KATILIMCILIK

  • STK’ların belediyeye daha rahat erişerek; taleplerini kolayca iletebilmeleri ve ilişkilerin daha kurumsal bir düzeye taşınması için dijital platformda STK öneri ekranı oluşturduklarını da dile getiren Başkan Keskin, “Kurulan sivil toplum ilişkileri birimi koordinasyonunda STK’larla iş birliği içerisinde vizyon projeler üretmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarına yönelik Prof. Dr. Ömer Bolat, Said Ercan gibi alanında uzman isimlerin katılımlarıyla eğitimler düzenledik. Çamlıca Kulesi, Bilişim Vadisi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi iyi uygulama örneği niteliğindeki projelerin uygulandığı alanlara STK temsilcilerinin katılımıyla ziyaret programları gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla projemiz demokrasi, yerel yönetişim ve katılımcılık kavramlarının kurumsallaşmasına ve ilçe genelinde yaygınlaşmasına hizmet etmesi bakımından önemli bir proje olma özelliği taşıyor. Projelerimize emek veren, uygulanmasında katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, programı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ömer Bolat
Ömer Bolat

Sürdürülebilir sivil katılım amaçlandı

Sivil katılıma her zaman önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Çalışmalarımızdan bir diğeri ise Sivil Katılımı Güçlendirme Projesi’ydi. Bu çalışmamızla da vatandaşlarımızın ve STK’ların belediye ile iş birliği içerisinde kent sorumluluğunu paylaşmasını, Sultanbeyli’de sistematik, sürdürülebilir ve bütüncül bir sivil katılımın sağlanmasını amaçladık. Çalışma kapsamında ilçemizde faaliyet gösteren STK’ların katıldığı çalıştaylar düzenledik, sonrasında STK’ların ihtiyaçlarını ve STK-Belediye iş birliği süreçlerini analiz ettik. İlçe genelinde sivil katılımın artırılmasına yönelik görüşlerin alınması amacıyla anketler gerçekleştirdik. Anketlerden alınan veriler sonucunda resmi olarak belediyemizin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde ‘Sivil Toplum İlişkileri’ birimini kurduk” ifadelerini kullandı.

Kadınlar gıda piyasasında

  • Aynı zamanda kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve iş dünyasına hazırlanmalarına yönelik eğitimler de verildiğine dikkat çeken Başkan Keskin “Tüm bu süreçler sonrası kooperatif kuruldu. Kooperatife üye olan kadınlar, şu an ürettikleri yiyeceklerle gıda piyasasında yer alıyor ve düzenli bir gelir elde ediyor. Aynı zamanda sadece ekonomik olarak değil sosyal ve psikolojik açıdan güçlü bireyler haline geliyorlar. Sosyal projelerimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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