Gündem Sultangazide durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı
İSTANBUL

Sultangazi'de durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı

Sultangazi'de trafik denetimi yapan polis ve zabıta ekiplerinin şüphelenerek durdurdukları minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Sultangazide durdurulan minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı
Suriye uyruklu 20 kaçak göçmenin oturma izninin olduğu anlaşıldı

Edirne Asfaltı Caddesi'ne öğle saatlerinde trafik denetimi yapan polis ile Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüsteki kaçak göçmenler yol kenarındaki telleri aşıp kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından yakalanan kaçak göçmenler tekrar minibüse bindirildi. Minibüs şoförünün de yabancı uyruklu olduğu ve oturma izni bulunduğu anlaşıldı. Hepsinde aynı çanta ve malzemeler bulunan Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen polis ekiplerince Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaçak göçmenlerin ifade işlemleri sürüyor.

Van Valiliğinden 'sosyal medyadaki düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama: Görüntüler eski, şahıslar yakalandı
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Van Valiliğinden 'sosyal medyadaki düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama: Görüntüler eski, şahıslar yakalandı

Son 7 ayda 13 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi için çalışmalar sürüyor. İstanbul İl Göç İdaresince yapılan çalışmalar kapsamında her gün yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı ediliyor.
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Düzensiz göçmenler, güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getiriliyor. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.
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Anadolu Ajansı (AA) ekibi, her gün peyderpey ülkelerine gönderilen yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmeni İstanbul Havalimanı'nda görüntüledi. Polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere uçağa bindiriliyor.
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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl güvenlik güçlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı işlemi uygulanan ya da sınır dışı edilmek üzere 22 ilde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilen düzensiz göçmen sayısının 37 bin 72 olduğu belirtildi.
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Hakkında sınır dışı işlemi uygulanan yabancılardan 12 bin 893'ünün Afganistan, 5 bin 840’ının Pakistan, 18 bin 339'unun da diğer uyruklardan oluştuğu bildirildi.
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Son 7 ayda 13 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan veya oturma iznini yenilemeyen yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri yapılıyor.


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