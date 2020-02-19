Gündem Sultangazide kafasına beton parçası düştü ölümden döndü
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Sultangazi'de kafasına beton parçası düştü ölümden döndü

İstanbul Sultangazi'de başına apartmanın 3. katından kopan beton parçası düşen Yusuf Yılmaz yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Yılmaz baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz, başına gelenleri burada öğrendi.

Haber Merkezi DHA
Apartmanın 3. katındaki dairenin balkonundan kopan beton parçası bir vatandaşı yaraladı.
Apartmanın 3. katındaki dairenin balkonundan kopan beton parçası bir vatandaşı yaraladı.

İstanbul'daki olay, dün saat 15.00 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. İsmetpaşa Mahallesi'nde bir sokağa aracını park eden Yusuf Yılmaz (38), aracından indi. Yılmaz, aracının arka koltuğunda bulunan cihazı almak için, arka kapıya doğu yöneldi. Bu sırada bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonundan beton parçası koptu. Beton parçası Yılmaz'ın kafasına düştü. Kanlar içerisinde yere yığılan Yılmaz, bayıldı.

DHA
Apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonundan beton parçası koptu.

Yılmaz, olayı görenler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane gözlerini açan Yusuf Yılmaz, başına gelenleri de burada öğrendi. Yılmaz'ın kafasına 12 dikişi atıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Beton parçası Yılmaz'ın kafasına düştü. Kanlar içerisinde yere yığılan Yılmaz, bayıldı.

"Gerekirse baret takıp gezeceğiz"

Yaşadıklarını anlatan Yusuf Yılmaz, "Aracımı sokağa park ettim. Aracın arka koltuğundan bir cihaz alacaktım. Gerisini hatırlamıyorum. O anda kopup, kafama düşmüş. Baygınlık geçirmişim. Sağ olsun komşular ambulansı aramışlar. Hastanede açtık gözümüzü. Canımızı zor kurtardık. Hastanede ayıldım. Ne olduğunu, ne bittiğini hastanede öğrendim. Hastanede büyük bir acı hissediyordum. Kafamda 11-12 tane dikiş var. Gözümü açtığım için Allah'a şükrettim. Yolda yürüsen ayrı bir dert, kaldırım ayrı bir dert. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Gerekirse baret takıp gezeceğiz. Bu beklenmedik bir şey. Hasarlı binalarla ilgili ne yapılabilir ki. Buna karşı kendinizi nasıl koruyacaksınız. Veya kimi şikayet edeceğiz. Kaldırımda kafamıza taş düştü" dedi.

Yılmaz, olayı görenler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Yerde yatıyordu"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Şeker, "Ben geldiğimde yerde yatıyordu. Kafası kanıyordu. Kafasını tutmuşlardı. Sonra ambulansı aradık. Müdahale ettiler, götürdüler. Balkondan beton parçası düşmüş. Devamı da düşebilir. Kabarmış vaziyette. Belediye buna bir an önce el atması lazım" diye konuştu.

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