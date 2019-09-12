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GAZİANTEP

Gaziantep haberleri... Şüpheli çantalardan kıyafet çıktı

Şüpheli çantalardan kıyafet çıktı

Gaziantep'te park içerisinde bırakılan 2 adet şüpheli çanta ve 1 adet poşet, fünyeyle patlatıldı. Çantalardan ve poşetten ise erkek kıyafetleri çıktı.

Haber Merkezi IHA
İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.
İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda bulunan 100. Yıl Parkı içerisinde Mağanoğlu Köprüsü yanında bırakılan 2 çanta ve bir poşeti gören vatandaşlar bomba paniği yaşadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çantaları ve poşeti şüpheli bulurken park çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Ardından da şüpheli çantalar nedeniyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Bomba imha ekiplerinden yardım istendi.

Gelen ekipler, yaptıkları ön çalışmanın ardından çantaları fünye ile patlattı.

İçerisinde erkek kıyafetleri olduğu belirlenen çantalar ve poşet, sahibinin belirlenmesi amacıyla polis merkezine götürüldü.

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