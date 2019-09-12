Şüpheli çantalardan kıyafet çıktı

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4 asırlık tarihi değirmen yeniden faaliyette

Antalya'nın Finike ilçesinde 386 yıllık tarihi taş değirmen, imece usulü onarılarak yeniden faaliyete geçirildi. 1980'li yıllara kadar değirmenin aktif çalıştığını belirten Gökbük Muhtarı İskender Altınok, "Yeniden buğday ve arpa öğütüyoruz. Bir fırın açma düşüncemiz var. Burada öğüttüğümüz buğday ve arpa unlarını kullanarak insanlarımıza doğal yapılmış ekmek sunmak istiyoruz" dedi.