Suriyeli tek yumurta üçüzleri ilk defa Türkiye’de duymaya başladı

Suriye’nin İdlib kentinde dünyaya gelen tek yumurta üçüzleri Naya, Mira ve Maya Yahya, sinirsel işitme rahatsızlığı nedeniyle doğuştan işitme kaybı yaşıyordu. Yapılan sağlık taramalarında işitme kaybı netleşti. Aile bu hastalığın tedavisi için araştırmalarda bulundu. Ameliyatın Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde başarıyla uygulandığı bilgisine ulaşınca Gaziantep’e getirilen üçüz kız kardeş, KBB Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Başaran tarafından Biyonik kulak ameliyatına alındı. Ameliyata alınan üçüz kız kardeş, Dr. Başaran’ın gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sayesinde duymaya başlayacak.



Üç hafta sonra tamamen duyacaklar

Ameliyattan 3 hafta sonra tamamen duymaya başlayacak olan Naya, Mira ve Maya taburcu edilirken anne Rim Yahya ile baba Firas Yahya’nın mutluluğu gözlerinden okundu. Zor ve riskli ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştiren Dr. Başaran ise, “Kız çocuklarının hayatın başındayken böyle büyük bir sorunun üstesinden gelmeleri bizim açımızdan mutluluk verici” dedi.

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“İşitme kaybın zeka geriliğine yol açıyor''

Hastaların kendilerine Suriye’nin İdlib kentinden ulaştığını paylaşan Dr. Başaran, kardeşlerin doğuştan gelen bir işitme kaybının olduğunu söyledi. Kardeşlerin doğumun ardından dışardan gelen seslere yanıt vermediğinin görüldüğünü aktaran Dr. Başaran, “Şüphe üzerine yapılan ilk incelemelerde hastalarımızda sinirsel işitme kaybı tespit edilmiş. Biz de ilk olarak gerekli inceleme ve muayenelerini yaptık. İncelemelerin ardından hastalarımızı biyonik kulak ameliyatına ihtiyaçları olduğuna karar verdik. Biyonik kulak ameliyatı sayesinde hastanın kaybolmuş bir duyu organını tekrardan hastaya kazandırmaktayız. Böylelikle hastaların hayatına büyük bir artı katmaktayız. Çünkü işitmesi olmayan bireyler aynı zamanda zekâ olarak da yaşıtlarından geri kalmakta, bu da hasta ve ailesi açısından son derece üzücü bir durum. Düşünün mesela duymayan bir insanın tekrardan duymasını sağlıyoruz. Hasta, bir birey olarak tekrardan topluma katılıyor. Son derece özellikli ve ciddi sonuçları olan bir ameliyat türü” diye konuştu.

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Ameliyat sonrası ciddi eğitim gerekiyor

Operasyonun başarılı geçtiğini, ameliyat sırasında yapılan testlerin sonucunun da olumlu olduğunu ve aynı zamanda operasyon sonrası çekilen filmlerde de cihazların yerinde olduğunun tespit edildiğini sözlerine ekleyen Dr. Başaran, “Hastalarımızın kulağına yerleştirdiğimiz cihazlar çalıştı. Üçüzlerin şu anda bir sorunu yok. Bundan sonra ki süreçte de hastaların eğitimi çok önemli. Çünkü hastalar hiç duymadıkları sesleri duymaya başlayacaklar. Bundan sonraki süreçte çok ciddi bir eğitim gerekiyor. Hastalara sesleri tanıtıp konuşmalarında yardımcı olacağız. 3-4 hafta sonra cihazları tam çalıştırıp sesleri duymalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Kızlarım duyacak inşallah”

Ameliyatın başarılı geçmesinden dolayı doktora çok teşekkür ettiğini belirten Anne Rim Yahya, “Kızlarım inşallah bundan sonra duyacaklar” derken, hem hastaneden hem de doktordan çok memnun kaldıklarını aktaran baba Firas Yahya ise, “Ameliyat başarılı geçti. Bundan sonra kızlarım inşallah daha iyi olacak. Doktorumuzdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 12 Kamerun'da geçen yıl Temmuz ayında dünyaya gelen Caroline ve Richard Akwe çiftinin siyam ikizleri Elizabeth ve Mary kalçalarından birbirine yapışıktı. Kız çocuklarının, omurgalarının bir kısmına, idrar yollarından sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar birçok yapışık yerleri bulunuyordu. Kamerun Cumhurbaşkanlığı'nın üstelendiği tedavi süreciyle yapışık ikizler 9 aylıkken İstanbul'a getirildi. <br><br>İkizler, Üsküdar Altunizade'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yedi aylık tedavi süreci içerisinde çok sıkı bir tanı, operasyon ve tedavi süreci yürütüldü. <br> <br>Tedavileri tamamlanan siyam ikizleri bugün hastanede taburcu edildi. \"KIZLARIMIN DOKTOR OLMASINI İSTİYORUM VE BU VAKALARI TEDAVİ ETMELERİNİ İSTİYORUM\"<br><br><br>Baba Richard Akwe, “Çok mutluyum, ayrılabildiler, omurgalarından yapışıktılar ve tanrıya şükürler olsun sağlıklılar. Çocuklarımın burada gördüğü tedaviden çok mutluyum. Kamerun'da bu duruma çok rastlanıyor. Kızlarımın doktor olmasını istiyorum ve bu vakaları tedavi etmelerini istiyorum\" dedi. Anne Caroline Akwe ise, “İlk önce tabi ki şoktu bunu öğrendiğimde. Ama şimdi ayrıldıktan sonra çok çok mutlu olduk. Herkese şükranlarımı sunuyorum\" şeklinde konuştu. “ZAMAN KAYBINA HİÇ TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTU\"<br><br><br>Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak, “Bir fizik tedavi yapılacak, birleşik bir ürogenital sistem vardı, sindirim sistemi vardı, sinir sistemi vardı. Şimdi bunlar ayrıldı, bunların normal halde çalışması için bir çalışma var, bundan sonraki işler daha kolay ama en büyük iş buydu. Zordu bu çok sık karşılaşılan bir durum değil. Çok nadir görülen bir anomali ve birleşik organlar var. Sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, mesane, hepsinin ayrılması ve uzun bir ameliyat. Her bir ameliyat aslında bir sistemin ayrılması ve büyük ameliyat. 4-5 büyük ameliyat, anestezi altında yapılıyor. Ondan sonraki süreçte, ameliyat sonrası yoğun bakım süreci o yüzden çok önemliydi. O yüzden her şey düşünülerek, en iyi, en kötüsü düşünülerek bütün hazırlıklar yapıldı. Ona göre her şey, pompalar, monitörler, ilaçlar hazırlandı. Zaman kaybına hiç tahammülümüz yoktu. Herkes hazır bekledi, ameliyatın da ne kadar süreceği belli değildi. Çünkü 27. saatte bitti ve ondan sonra bizim yoğun bakım süreci başladı\" şeklinde konuştu. Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu Kamerun'dan 9 aylıkken gelen yapışık ikizler Elizabeth ve Mary, Türkiye'de 27 saat süren ameliyat ile ayrıldı. İkizler, 7 ay süren tedavi sürecinin ardından bugün taburcu oldu. BiP'te paylaş

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