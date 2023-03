Susuzluk günümüz olmasın

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) küresel ısınmadan en fazla etkilenen su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için çalışmalarına devam ederken, hayatın hemen her alanında yapılacak tasarruflarla su tüketiminin azaltılabileceğine işaret ediyor. Dünya Su Günü’nün bu yılki teması olan “İş birliği ve Ortaklıklar Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” doğrultusunda, DSİ su tasarrufunun farklı yolları olduğuna da işaret etti, şu önerilerde bulundu:

* Yaşam kaynağı olan su aynı zamanda her türlü mal ve hizmet üretim sürecinin değişmez girdisi konumunda bulunuyor. Bu çerçevede tüketilen her ürün değişen miktarlarda su içeriyor. Örneğin bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor. Dolayısıyla hayatın her alanında yapılacak tasarrufla su kaynakları korunmuş olur.