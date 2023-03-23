Susuzluk günümüz olmasın

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) küresel ısınmadan en fazla etkilenen su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için çalışmalarına devam ederken, hayatın hemen her alanında yapılacak tasarruflarla su tüketiminin azaltılabileceğine işaret ediyor. Dünya Su Günü’nün bu yılki teması olan “İş birliği ve Ortaklıklar Yoluyla Değişimi Hızlandırmak” doğrultusunda, DSİ su tasarrufunun farklı yolları olduğuna da işaret etti, şu önerilerde bulundu:

TASARRUFTA İŞ BİRLİĞİNİN YOLLARI

* Küresel olarak tarımsal ürünler 3’te 1 oranında israf edilerek çöpe atılıyor. Gıda israfını azaltmak, küresel olarak suyun en çok tüketildiği tarım sektöründe talebi azaltarak su kaynaklarının korunmasına yardımcı olacak.

* Tarım sektörü gibi enerji sektörü de suya bağımlıdır. Elektrik üretimi yüzde 90 su yoğundur. Kullanılmayan elektrikli cihazların kapatılması elektrik tasarrufunun yanında su israfının da önüne geçecek.

* Suyu ölçülü ve israf etmeden kullanarak tasarruf sağlanabileceği gibi kaynakların kirlenmesine mani olarak da aynı sonuca ulaşılabilir. Evsel atık yağları, son tüketim tarihi geçmiş ilaçları ve kimyasal maddeleri lavabo/tuvaletlere dökmeyerek su kaynaklarının korunmasına destek olunabilir.

* Yaşam kaynağı olan su aynı zamanda her türlü mal ve hizmet üretim sürecinin değişmez girdisi konumunda bulunuyor. Bu çerçevede tüketilen her ürün değişen miktarlarda su içeriyor. Örneğin bir kot pantolon üretmek için 10 bin litre su harcanıyor. Dolayısıyla hayatın her alanında yapılacak tasarrufla su kaynakları korunmuş olur.

* Dikilen ağaçlar sayesinde, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri azalacak, daha fazla ve daha temiz su olacak, taşkın ve sel felaketlerine maruz kalma olasılığı düşecek.

Bingöl’de öğrenciler, ellerinde pankartlarla “su tasarrufu” çağrısında bulundu.

Sıfır kayıp için rehber

Su seferberliği kapsamında hayatın hemen her alanında çalışmalar yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı, farkındalığın artırılması amacıyla hazırladığı "suverimliligi.gov.tr" internet sitesini hizmete sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Suda Sıfır Kayıp" ilkesiyle başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği çerçevesinde 31 Ocak 2023 tarihinden bu yana etkinlikler gerçekleştiriliyor. Su stresi olmadan, yaşam standartlarını düşürmeden "suda sıfır kayıp" bilinci ile bütün kurum/kuruluşlar, çiftçiler, sanayiciler, çocuklar kısacası her bir vatandaşın suyu verimli kullanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi sektörlerine yönelik hazırlanan 165 rehber doküman ilgililere ulaştırılıyor. Öte yandan, su verimliliği seferberliği ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla hazırlanan suverimliligi.gov.tr internet sitesi hizmete sunuldu. Seferberlik kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere, hazırlanan dokümanlara ve diğer bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, küresel ısınmanın getirdiği iklim değişikliğinin en fazla su konusunu tehdit ettiğini belirtti.

Kazandere Barajı.

Son 22 yılın en kurak kışıydı