Süt tesisi 700 aileye ekmek kapısı oldu

Elazığ Süt Üreticileri Birliğince, Fırat Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresinin desteğiyle 2014’te 3 bin 500 metrekarelik alan üzerinde kurulan Süt Toplama Tesisi, 700 ailenin ekmek kapısı oldu. Elazığ merkezindeki Süt Toplama Tesisine bağlı ilçelerde kurulan 15 süt toplama merkezinde çalışan personel, 10 araçla her sabah saat 05.00 ve 12.00 arasında ilçe ve bağlı köyleri gezerek üreticinin sütünü topluyor. Daha sonra merkeze getirilen sütler, burada yapılan analizlerden sonra bölgedeki illere satılıyor.

ÖDEMELER AYBAŞINDA

Özel firmalar ihtiyaç durumlarına göre tesislerden süt satın alıyor.

Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, amaçlarının Elazığ’da hayvancılık yapan üreticinin sütünün heba olmaması ve bütçelerine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Köylerden sütü topladıkları için üreticileri de yol masrafından kurtardıklarını kaydeden Ortaç, “Bu uygulama sayesinde köylülerden aldığımız sütün ücretini aybaşında hesaplarına aktarıyoruz” dedi. Her sabah birlik çalışanlarının köyleri gezerek üreticinin sütünü miktarına bakmaksızın evinin önünden aldıklarını anlatan Ortaç, bu uygulama sayesinde köylünün nefes aldığını belirtti.

ÜRETİCİNİN ‘SATILMAZ’ KAYGISI YOK

Günlük 20 ton süt işleniyor.

Kilogramını 1,75 liradan aldıkları sütü ilçelerdeki soğuk tanklara getirdiklerini, oradan da il merkezindeki tesiste soğuk depolara naklettiklerini ifade eden Ortaç, şöyle devam etti;

“Günlük ortalama olarak 20 ton süt topluyoruz. Her sabah köylülerin evinden aldığımız sütü tesiste topluyoruz, buradan bölge illerine pazarlıyoruz. Tesis 700 aileye ekmek kapısı oldu. Sütü analiz yaptırıyoruz. Sağlıklı bir şekilde yaptığımız sütü çevredeki illere ihtiyacına göre pazarlıyoruz. Üreticinin ‘sütüm satılmaz’ diye bir kaygısı olmuyor. Bir nebze de olsa üreticinin derdine derman oluyoruz. Analizini yaptığımız sütün sıkıntısı varsa sütü anında imha ediyoruz.”

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ÖZEL FİRMALAR ALIYOR

Tesiste çalışan gıda mühendisi Metin Alay da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen özel firmaların soğuk tanklarda muhafaza edilen sütleri ihtiyaçlarına göre aldıklarını belirterek, “Süt, bölge illerinde yoğurt, peynir ve ayran gibi süt ürünleri için kullanılarak tüketiciye ulaştırılıyor” diye konuştu.

Yol çilesinden kurtuldular

Üretici Özkan Ataş ise daha önce hayvanlarından elde ettiği sütü, satmak için şehir merkezine götürdüklerinde çok sıkıntı çektiklerini dile getirdi. Ataş, “Allah razı olsun birliğimizden yaz kış demeden her sabah kapımızdan sütümüzü alıyor. Her ay sonu da paramız düzenli olarak hesabımıza yatırılıyor. Çok güzel bir uygulama, memnunuz Allah razı olsun onlardan” ifadelerini kullandı.