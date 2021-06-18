Gündem Suzan ve Büşra öğretmenin adı görev yaptıkları okulda yaşatılacak
YEREL GÜNDEM

Suzan ve Büşra öğretmenin adı görev yaptıkları okulda yaşatılacak

Nusaybin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken hafifi ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden öğretmenler Suzan Basın ve Büşra Yıldız'ın isimleri görev yaptıkları okula verileceği açıklandı.

Haber Merkezi Diğer
Suzan ve Büşra öğretmenin adı görev yaptıkları okulda yaşatılacak
Suzan ve Büşra öğretmenin adı görev yaptıkları okulda yaşatılacak

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Mardin Yolu Caddesi’nde öğretmen arkadaşı Büşra Yıldız ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden öğretmen Suzan Basın’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ile birlikte Devrim Mahallesi’nde bulunan Basın ailesinin evine gelen Kaymakam Yalçın, burada Öğretmen Suzan Basın’ın babası Mehmet Emin Basın ve ailesi tarafından karşılandı. Öğretmenlerin elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta hayatlarını kaybetmesinin acısını yaşadıklarını dile getiren Kaymakam Yalçın, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın, ailelerin talepleri doğrultusunda öğretmenler Suzan Basın ve Büşra Yıldız’ın isimlerini görev yaptıkları okula verilmesi için çalışma başlatıldığını da bildirdi.

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