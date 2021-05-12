Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
BURSA

Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmalarının yanında büyük ölçekli yeni yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı da yoğun bir mücadele veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tabiatın yaralarını Büyükşehir sarıyor
Bursa’daki bu atıkların kontrolsüz dökülmesi ile yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla vasfını yitirmiş ve kullanılmayan maden alanları da rehabilite edilerek yeniden kente kazandırılıyor.

Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmalarının yanında büyük ölçekli yeni yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı da yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için il genelinde 28 adet hafriyat depolama sahası oluşturulurken, Bursa’da inşaat sektörünün ürettiği aylık yaklaşık 300 bin ton hafriyat atığı bu alanlarda düzenli olarak depolanıyor.

ASLINA UYGUN HALE GELİYOR

  • Bursa’daki bu atıkların kontrolsüz dökülmesi ile yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla vasfını yitirmiş ve kullanılmayan maden alanları da rehabilite edilerek yeniden kente kazandırılıyor. Bu alanlar doğal topografyaya uygun şekilde hafriyat toprağı ile doldurulduktan sonra ağaçlandırma çalışmaları ile doğal yaşama geri kazandırılıyor.

93 DÖNÜM ALAN AĞAÇLANDIRILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURKENT A.Ş. yapılan dolgu işlemleri sayesinde yemyeşil ağaçlar arasında kanserli hücre gibi görünen maden ocağı alanları, hafriyat toprağı ile doldurulup, yeniden ağaçlandırılıyor. Bu çalışmalar kapsamında 2014 yılında Orman Bölge Müdürlüğü’nden Büyükşehir’e tahsis edilen Akçalar sahasındaki 92 bin 344 metrekarelik alan yaklaşık 950 bin metreküp hafriyat toprağı dökülerek yeniden ağaçlandırıldı.

DOĞA DENGESİNE KAVUŞUYOR

  • Doğal dengesine kavuşan alan 2019 yılında Orman Bölge Müdürlüğü’ne geri teslim edildi. Yine Mudanya ilçesi Altıntaş Mahallesi’ndeki maden ocağı alanı da yaklaşık 21 bin kamyon hafriyat toprağı dökülerek dolduruldu. 200 adet 1 yaşında fıstık çamı, 1000 adet akasya ve yaklaşık 100 adet erguvan fidanı dikilerek ağaçlandırılan alan 2019 yılında Orman Bölge Müdürlüğü’ne geri teslim edildi. Sadece maden ocakları değil, bataklık alanlarda da hafriyat toprağı ile doldurularak tarıma kazandırılıyor. Bu çalışmalar kapsamında Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesindeki bataklık alan dolgu toprağı ile doldurulup, üzerine 60 adet incir, 30 adet ceviz, 5 adet kiraz ve 3 adet dut fidanı dikildi.

FUTBOL SAHALARI YENİLENİYOR

Öte yandan Bursa’nın sporda da marka kent olması hedefiyle şehre tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sahaların bakım ve onarımı yapılıyor. Bu kapsamda Gemlik Küçükkumla suni çim saha tesisi bakım- onarım çalışmalarına başlandı. Çalışma kapsamında sahanın çevresindeki otlar biçildi, yandaki ağaçlar budandı. Saha koruma demirleri sağlamlaştırılırken, sahanın zemini elden geçirilirdi.

Abone Ol Google News
ABD İsrailekalıcı destek veriyor

ABD İsrail'e
kalıcı destek veriyor

​Küba Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle kınadı.
En şiddetlisibu sabah yaşandı

En şiddetlisi
bu sabah yaşandı

​İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye yoğun bombardıman.
Hesap gününüz gelecek

Mescid-i Aksa'yı işgal edip Gazze'de katliam yapan İsraillilerin gözü döndü.

​Facebook, Instagram ve Twitter'dan sansür.

Aralarından ​12'si çocuk 2'si ise kadın.
Mermiye karşılık taş

Mermiye karşılık taş

​İşgalci İsrail polisi yine Mescid-i Aksa'ya saldırdı.

İsrail’in suç ortakları

İsrail’in suç ortakları

​Batı medyası, Müslümanlara gerçekleşen saldırıları perdeliyor.

Zulme karşı tek ses olalım

Zulme karşı tek ses olalım

Erdoğan'ın İsrail terörüne ortak tavır için başlattığı telefon diplomasisi dün de sürdü.

Aksa'yı her zaman savunacağız

Aksa'yı her zaman savunacağız

Altmış ülkenin katılımıyla Kudüs toplantısı.
Kapanmanın meyvesi

Kapanmanın meyvesi

​Pozitif vaka oranı üçte bire düştü.
Denetimlere devam

Denetimlere devam

​95 bin 948 personel sahada olacak.
2 Temmuz'da değişiklik yok

2 Temmuz'da değişiklik yok

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yeni Şafak'a konuştu.
Manisa şehidini uğurladı

Manisa şehidini uğurladı

​Cenazede gözyaşları sel oldu.
Rusya'da okulda katliam

Rusya'da okulda katliam

​Saldırıdan bir saat önce paylaşımını yapmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.