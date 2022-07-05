Gündem Tahliye edilen DEAŞ sanığı hakkında yeniden tutuklama kararı
POLİTİKA

Tahliye edilen DEAŞ sanığı hakkında yeniden tutuklama kararı

Terör interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanıp tutuklanan ve geçen hafta tahliye edilen Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva hakkında bir üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.

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Haber Merkezi DHA
Tahliye edilen DEAŞ sanığı hakkında yeniden tutuklama kararı
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INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken 7 Ekim 2021'de Keçiören ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde yakalanan ve DEAŞ'ın üst düzey mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu belirlenen Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Rzaeva, 28 Haziran'da Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı ve duruşma sonunda yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

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Duruşma savcısı ise karara itiraz etti. Mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine, dosya Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, mevcut delil durumu, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması ve sabit ikametgahının bulunmaması nedeniyle tekrardan tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

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