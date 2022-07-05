Tahliye edilen DEAŞ sanığı hakkında yeniden tutuklama kararı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken 7 Ekim 2021'de Keçiören ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde yakalanan ve DEAŞ'ın üst düzey mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu belirlenen Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Rzaeva, 28 Haziran'da Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı ve duruşma sonunda yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

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Duruşma savcısı ise karara itiraz etti. Mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine, dosya Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, mevcut delil durumu, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması ve sabit ikametgahının bulunmaması nedeniyle tekrardan tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

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