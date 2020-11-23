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İSTANBUL

Taksici aracında unutulan 300 bin euro'yu sahibine teslim etti

Taksici aracında unutulan serveti sahibine teslim etti: Döviz dolusu çantayı bulan kişi sevince boğuldu

İstanbul'da taksi şoförü olarak çalışan 31 yaşındaki Engin Olgaç, havalimanından aldığı yabancı uyruklu bir turistin arabasında unuttuğu çantadan çıkan 300 bin euro yaklaşık 2 milyon 800 Lira olan döviz dolu çantayı sahibine teslim etti. Parasını kaybettiğini farkettikten sonra paniğe kapılan yabancı uyruklu yolcu, çantasına kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

Haber Merkezi DHA
Taksici aracında unutulan 300 bin euro'yu sahibine teslim etti
DHA
Taksici aracında unutulan 300 bin euro'yu sahibine teslim etti
Taksici aracında unutulan 300 bin euro'yu sahibine teslim etti
DHA
Taksici aracında unutulan 300 bin euro'yu sahibine teslim etti

Yedi yıldır taksicilik yapan Engin Olgaç, gece 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan yabancı uyruklu bir turisti aracına aldı. Talebi üzerine turisti Laleli'de bir otele bırakan Olgaç, mesaisinin bitmesinin ardından yıkamacıya giderek aracında temizlik yaptı. Bu sırada arka koltukta bir çanta buldu. Hemen otel ile iletişime geçen Engin Olgaç, durumu otel yetkilileri aracılığıyla turiste bildirdi.

DHA
Takside unutulan dövizler...

EURO DOLU ÇANTAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

  • Bu sırada şüphe üzerine çantayı açan Olgaç, içinde poşetlere sarılı şekilde euro buldu. Daha sonra tekrar otele giden taksici, içinde 300 bin euro olan çantayı sahibine teslim etti. Taksicinin arkadaşları o anları kamera kaydına aldı. Görüntülerde oldukça mutlu olduğu fark edilen turist, taksiciye ingilizce 'teşekkür' etti.

DHA

DHA
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