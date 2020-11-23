Taksici aracında unutulan 300 bin euro'yu sahibine teslim etti Taksici aracında unutulan serveti sahibine teslim etti: Döviz dolusu çantayı bulan kişi sevince boğuldu İstanbul'da taksi şoförü olarak çalışan 31 yaşındaki Engin Olgaç, havalimanından aldığı yabancı uyruklu bir turistin arabasında unuttuğu çantadan çıkan 300 bin euro yaklaşık 2 milyon 800 Lira olan döviz dolu çantayı sahibine teslim etti. Parasını kaybettiğini farkettikten sonra paniğe kapılan yabancı uyruklu yolcu, çantasına kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

Haber Merkezi 23 Kasım 2020, 13:13 Son Güncelleme: 23 Kasım 2020, 13:18 DHA