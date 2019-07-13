Gündem Taksici maganda yol kesip tehditler savurdu
3. SAYFA İSTANBUL

Taksici maganda yol kesip tehditler savurdu

Bağcılar’da bir sürücünün yolunu kesen ticari taksi şoförü, tehditler savurdu. O anlar ise sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Taksi şoförü trafikte tehditler savurdu
DHA
Taksi şoförü trafikte tehditler savurdu
Taksi şoförü trafikte tehditler savurdu
DHA
Taksi şoförü trafikte tehditler savurdu
Taksi şoförü trafikte tehditler savurdu
DHA
Taksi şoförü trafikte tehditler savurdu
Taksi şoförü trafikte tehditler savurdu
DHA
Taksi şoförü trafikte tehditler savurdu

İstanbul Bağcılar'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Taksici aracından inerek sürücüyü tehdit ederken, sürücü o anları telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler Bağcılar, TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde kaydedildi. Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre önüne kıran taksiciye yol vermeyince ikili arasında yolda gerginlik yaşandı. Sürücüyü takip eden taksici, Mahmutbey gişelerinin yakınında aracını tartıştığı kişinin önüne kırarak, yolunu kesti. Aracından inen taksici sürücüyü tehdit etti. Sürücü ise o anları telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde taksici aracından inerek, sürücünün aracına yöneliyor. Taksici sürücünün telefonunu almaya çalışıyor. Otomobil sürücüsünün taksicinin durağını arayarak, şikayette bulunduğu öğrenildi.

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