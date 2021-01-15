Gündem Taksim Meydanında yine bayılma numarasıyla duygu sömürüsü Bu sefer ceza kesildi
İSTANBUL

Taksim Meydanı’nda yine bayılma numarasıyla duygu sömürüsü: Bu sefer ceza kesildi

Taksim Meydanı’nda simit satıyormuş gibi dolaşan bir çocuk, bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şüpheli polis ekipler tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.
Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı. Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti.

Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.

Yine aynı taktik: Bayılma numarasıyla duygu sömürüsü
FOTOĞRAF 6
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı.
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İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı.
Title
Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı.
Title
Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti.
Title
Durumdan şüphelenen bölgedeki Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, polis merkezine götürerek ceza kesti.
Title
Yine aynı taktik: Bayılma numarasıyla duygu sömürüsü
Taksim Meydanı'nda simit satıyormuş gibi dolaşan bir çocuk, bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şüpheli polis ekipler tarafından gözaltına alındı.


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