Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı: Haksızsam bir daha dövün İstanbul Esenyurt’ta taksimetreye itiraz edip arabanın kontak anahtarını alan yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı. Taksi sürücüsünün arkadaşlarını çağırmasıyla olay büyüyerek meydan dayağına döndü. Dayak yiyen yolcu, "Haksızsam yine dövün, ama önce bir dinleyin" diyerek anahtarı vermeyince sokak ortasında sopalarla darp edildi.

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