Gündem Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı Haksızsam bir daha dövün
3. SAYFA İSTANBUL

Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı: Haksızsam bir daha dövün

İstanbul Esenyurt’ta taksimetreye itiraz edip arabanın kontak anahtarını alan yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı. Taksi sürücüsünün arkadaşlarını çağırmasıyla olay büyüyerek meydan dayağına döndü. Dayak yiyen yolcu, "Haksızsam yine dövün, ama önce bir dinleyin" diyerek anahtarı vermeyince sokak ortasında sopalarla darp edildi.

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Haber Merkezi İHA
Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı: Haksızsam bir daha dövün
Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah 04.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, taksimetreye itiraz eden yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı.

Yolcu, arabanın kontak anahtarını alarak taksiciyle kavga etmeye başladı. Taksicinin arkadaşlarına haber vermesiyle olay yerine çok sayıda taksici geldi.

SOPALARLA DÖVDÜLER

Kontak anahtarını vermek istemeyen yolcu, bir grup taksici tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü.

ANAHTARI VERMEDİ

Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle olay son bulurken yolcu, "Haksızsam yine dövün, ama önce bir dinleyin" diyerek yine kontak anahtarını vermemekte direndi.

Bir süre sonra yolcunun anahtarı vermesiyle olay son bulurken, yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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