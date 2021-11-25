Taksimetreye itiraz eden yolcuya sopalarla meydan dayağı: Haksızsam bir daha dövün

Olay, sabah 04.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, taksimetreye itiraz eden yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı.
Yolcu, arabanın kontak anahtarını alarak taksiciyle kavga etmeye başladı. Taksicinin arkadaşlarına haber vermesiyle olay yerine çok sayıda taksici geldi.
SOPALARLA DÖVDÜLER
Kontak anahtarını vermek istemeyen yolcu, bir grup taksici tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü.
ANAHTARI VERMEDİ
Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesiyle olay son bulurken yolcu, "Haksızsam yine dövün, ama önce bir dinleyin" diyerek yine kontak anahtarını vermemekte direndi.
Bir süre sonra yolcunun anahtarı vermesiyle olay son bulurken, yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.