Tarihi handa yangın: Bir anda her yeri duman kapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Pençe-Kilit Operasyonuna ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekat. Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu. Bir uzman çavuşumuz daha şehit oldu maalesef. Şehit sayımız 3 oldu. Bütün mağaralara, inlere girmeye devam ediliyor. Tüm teknolojik imkanlarla saldırılar devam ediyor. Bu temizlik harekatı sonuna kadar devam edecek. Terörle mücadelemiz sürecek.' dedi.