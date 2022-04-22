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EDİRNE

Tarihi handa yangın: Bir anda her yeri duman kapladı

Edirne’de tarihi handa bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, bir anda her yeri kaplayan duman korku dolu anlar yaşattı.

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Haber Merkezi İHA
Tarihi handa yangın: Bir anda her yeri duman kapladı
Edirne'de tarihi handa yangın

Edirne’nin Sabuni Mahallesi’nde yer alan Terziler Sokak’taki tarihi handa bulunan bir iş yerinin bacası alev aldı. Tarihi handan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar çevrede bulunan esnaf, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kontrol altında alındı. İş yerinde küçük çapta maddi hasar oluştu.

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