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Gündem Tarihi savaş gemisi Mersin sahilinde sergileniyor Bakımları 20 gün sürecek
MERSİN

Tarihi savaş gemisi Mersin sahilinde sergileniyor: Bakımları 20 gün sürecek

Görev sürelerinin tamamlanıp sahilde sergilenen savaş gemisi ve savaş uçağının bakımı 20 gün sürecek.

Haber Merkezi DHA
Mersin'de sahilde sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçağın bakımı yapılıyor.
Mersin'de sahilde sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçağın bakımı yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev sürelerini tamamladıktan sonra sahilde sergilenmeye başlanan savaş gemisi ve savaş uçağının bakımlarını yapıyor. Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sergilenen gemi ve uçağın bakımı 20 gün sürecek.

Mersin'de sahilde sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçağın bakımı yapılıyor.
  • Ekipler, öncelikle paslanan ve çürüyen kısımları onaracak ardından orijinal renklerine uygun olarak boyamasını yaparak yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunacak.

Mersin'de sahilde sergilenen tarihi savaş gemisi ve uçağın bakımı yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 8-7005 koduyla Mersin’e hibe edilen efsane savaş uçağı ve 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli gemisi, Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 1990’lı yıllardan bu yana sergileniyor.

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