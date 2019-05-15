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İSTANBUL

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısına çarpan gemi ne kadar tazminat ödeyecek - Yalıya çarpan gemi için karar

Tarihi yalıya çarpan geminin ödeyeceği miktar belli oldu

İstanbul Beykoz’daki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Vitaspirit isimli geminin sahibinin sorumluluğuna ilişkin açılan davada karar çıktı. Mahkeme, gemi sahibinin en yüksek sorumluluk sınırının faizi ile birlikte 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna hükmetti.

Haber Merkezi IHA
Dümeni kilitlendiği iddia edilen gemi tarihi yalıya çarpmıştı.
Dümeni kilitlendiği iddia edilen gemi tarihi yalıya çarpmıştı.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın sahipleri zararın giderilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Vitaspirit gemisinin donatanı da mahkemeye başvurarak kazadaki sorumluluk miktarının 1976 tarihli Londra Konvansiyonuna dayanarak sınırlandırılmasını talep etmişti.

İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Vitaspirit gemisi donatanı (sahibi) Dyssey Navigation Co.'nun avukatı ile davalı Payidar Zerhan Gökpınar, Yalı Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd ile Hatice Zerfa Süveyda'nın avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU GELDİ

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, olayda kasıt, pervasız bir davranış gerçekleşmediği bu nedenle sorumluluğu sınırlandırma hakkının olduğu ifade edildi.

Geminin çarptığı yalının kazadan sonraki hali.

MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

  • Mahkeme, yalıya çarpan gemi sahibinin sınırlı sorumlu olduğunu kabul ederek, bu kapsamda ödenebilecek en yüksek miktarın 187 milyon 432 bin 506 lira olduğunu bildirdi. Mahkeme, bu ücretin işleyen faizi 18 milyon 671 bin 358 TL ile birlikte toplam tutarın 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna hükmetti.

PARA MAHKEMENİN BELİRLEYECEĞİ HESABA YATIRILACAK

Söz konusu 206 milyon 103 bin 865 TL mahkemenin belirleyeceği bir banka hesabına yatırılacak. Yalıda oluşan hasara ilişkin ödenmesine karar verilecek olan tazminat miktarı ise bu paradan tahsil edilecek.

Kazanın ardından yalının havadan görüntüsü.

NE OLMUŞTU?

Malta bandıralı Vitaspirit adlı yük gemisi, 7 Nisan 2018’de öğleden sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, tarihi yalıda büyük hasar meydana gelmişti. Geminin Filipinli kaptanı Edgardo Deseo Baticula verdiği ifadede, kazanın, geminin motorlarının durması sonucu meydana geldiğini ileri sürmüş, gemiyi sığ alana oturtmak isterken yalıya burundan girdiklerini söylemişti.

İstanbul Boğazı'nda dehşet anları kamerada
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İstanbul Boğazı'nda dehşet anları kamerada
İstanbul Boğazı'nda dümeni kitlenen bir tanker gemi Hekimbaşı Yalısı'na çarptı. Geminin çarptığı yalı paramparça olurken o anlar kameraya böyle yansıdı.

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