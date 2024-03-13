Tarihin sıfır noktasına 'Alan Başkanlığı'

Gelibolu, Uludağ ve Kapadokya alan başkanlıklarından sonra Türkiye'nin dördüncü alan başkanlığı Şanlıurfa'ya kurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde müjdelediği alan başkanlığı için çalışmalara başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının bir süredir üzerinde durduğu alan başkanlığı için AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi. Teklifle, kentin tarihi ve kültürel değerleri geleceği taşınacak. Alan Başkanlığı tabelalardan, temizlik hizmetlerine, esnaf denetimine ve restoran hizmetlerine kadar pek çok alanda tek yetkili olacak.