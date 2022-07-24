Gündem Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı 17 yaralı
ELAZIĞ

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı

Elazığ’da otomobil, tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan çarptı. İki araç birlikte şarampole sürüklenirken, kazada 1’i ağır 17 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı
Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolunun 43’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 38 ABV 990 plakalı otomobil, Elazığ’dan Malatya’ya kayısı bahçelerinde çalışmaya giden işçileri taşıyan E.Ü. yönetimindeki 23 LU 553 plakalı minibüse arkadan çaptı.

Çarpmanın etkisiyle, iki araç birlikte şarampole sürüklendi. Kazada, 1’i ağır 17 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Denizli'deki kazaya ilk müdahale mehter takımından geldi
GÜNDEM
Denizli'deki kazaya ilk müdahale mehter takımından geldi

Sınır dışı edilecekler: 542 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul'a gönderildi
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Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor.
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Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri’nde misafir edilen toplam 542 kaçak göçmenin ülkelerine iadesi gerçekleştirildi.
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Edirne İl Göç İdaresi’ndeki 215 kaçak göçmen sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.
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Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 215 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.
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Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen toplam 327 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise gece saatlerinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra otobüslerle İstanbul Havalimanına sevk edildi. Afganistan uyruklu 327 kişi charter seferle ülkelerine gönderildi.
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
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Sınır dışı edilecekler: 542 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul'a gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 542 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İstanbul'dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi'nden yola çıkarıldı.

Tekirdağ’da iki aile birbirine kurşun yağdırdı: Bir bekçi yaralandı
FOTOĞRAF 7
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Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 aile arasında çatışma olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi.
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2 aile çatıştığı sırada tarafların silahlarından çıkan mermiler olaya müdahale etmek için giden Çarşı ve Mahalle Bekçisi O.T.’ye isabet etti.
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Silahlı çatışma sonrasında olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya müdahale ederken 112 acil sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.
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Olay yerindeki incelemelerini ve araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kaçan zanlıların peşine düştü.
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Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çatışmaya katılan ve bekçiyi yaralayan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
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Ayrıca polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 36 adet boş kovan bulundu.<br>Hastaneye kaldırılan bekçiye ilk müdahalesi yapılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Ayrıca polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 36 adet boş kovan bulundu.<br>Hastaneye kaldırılan bekçiye ilk müdahalesi yapılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Tekirdağ’da iki aile birbirine kurşun yağdırdı: Bir bekçi yaralandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 aile arasındaki çatışmaya müdahale etmek için giden bekçilerden biri yaralandı. Olaya ilişkin çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi.


Denizlerdehızla yayılıyor

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​Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi istilası.
Dünyada tek

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