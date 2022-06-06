Tarlada yılan paniği: Canlı canlı kendi boyuyla ölçtü, yürekleri ağza getirdi

“İnsanlığı çok yararları var”<br>Vatandaşların bilinçlenmesi ve ekolojik denge açısından sürüngenlerin öldürülmemesi gerektiğini vurgulayan Sürücü; “Geçtiğimiz günlerde bize gelen bilgilendirmede 2 adet oluklu kertenkelenin yılan sanılarak öldürüldüğü bildirildi. Bilinçlenme artsa da yılanların insanlarla karşılaşması halinde yılanlar ne yazık ki çoğu zaman öldürülmektedir. Ekolojik denge içinde önemli işlevi bulunan yılanlar ve oluklu kertenkeleler kesinlikle öldürülmemelidir. Besin zincirlerinde fareler başta olmak üzere, birçok zararlı böceği de tüketen bu canlılar, insanlığa çok yararı bulunmaktadır. Oluklu kertenkeleler, göz kapaklarının ve başlarının hemen yan tarafındaki kulak açıklıkları ve başın hemen gerisinden aşağıya doğru devam eden oluk şeklindeki girintiden hemen anlaşılabilir. Görüldüğünde kesinlikle öldürülmemeli, eğer sıkıştıysa bulunduğu alanda yaşamı tehdit altındaysa yerinden alınarak doğal bir alana bırakılmalıdır” şeklinde konuştu.