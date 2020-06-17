Tayini çıkan Müftü Bozkır’a veda yemeği

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Şahin, “İlçe Müftümüz Metin Bey ile yaklaşık iki yıldır beraber çalıştık. Müftü beyin görevinin bilincinde ve sorumluluğunda hareket ettiğini gördük. Bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Kızıldaş ise İlçe Müftüsü Metin Bozkır’ın, belediye ve diğer kurumlarla uyum içinde çalıştığını belirtti.

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İlçe Müftüsü Metin Bozkır da konuşmasında, her veda da olduğu gibi bu vedalaşmanın da kendisi için zor olduğunu, ancak en büyük kazancının ise iyi dostluklar ve arkadaşlıklar oluşturduğunu belirtti. Bozkır,

“Çalışma arkadaşlarımın artık İzmir’in Kiraz İlçesinde bir evi bulunduğunu hatırlatırım” ifadelerini kullandı. Müftü Bozkır, “ Ben hepinizi Allah için seviyorum. Allah’a emanet olun. Hakkınızı helal edin” diyerek konuşmasını tamamladı.

İlçe Müftüsü Metin Bozkır’a günün anlamına istinaden hediye verildi.