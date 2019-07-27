Gündem Taziye yemeği geleneğine son
DİYARBAKIR

Taziye yemeği geleneğine son

Güneydoğu’da taziye yemeği verme geleneği mağduriyete yol açtığı için sona eriyor. Diyarbakır Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, “Bu bölgede taziyeler 3 gün sürüyor. Hem öğle hem akşam yemekleri verilmekte. Bir kişiye ortalama maliyet 25 bin lira. Bankadan kredi çekip ödeyemeyen veya bir iki ineğini ve traktörünü satmak zorunda kalan insanlarımız var” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaymakamlık kararı pankartlarla halka duyurdu.
Kaymakamlık kararı pankartlarla halka duyurdu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ‘taziye yemeği’ uygulaması kaldırılıyor. Bölgede yakınlarını kaybedenler, 3 gün boyunca başsağlığı dileklerini kabul ettiği taziye evlerinde, yüzlerce misafire iki öğün yemek veriyor. Bu uygulamanın bazı aileler için mağduriyete dönüşmesi üzerine Kaymakamlık ve Müftülükler geleneğe son verilmesi için çalışma başlattı. Bazı illerde bu mağduriyetin önüne geçilirken, geleneğin devam ettiği illerde bilgilendirme yapılıyor.

ÜZÜCÜ HİKAYELER VAR

Diyarbakır Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, vatandaşlarla yaptıkları görüşmeler sonucu taziye yemeği geleneğine son verilmesi kararı aldıklarını söyledi. Soğukoluk, “İlçemizde üzücü hikayeler var. Bununla ilgili bankadan kredi çekmiş, ödeyememiş veya bir iki ineğini ve traktörünü satmak zorunda kalan insanlarımız oldu. Bu bölgede taziyeler 3 gün sürüyor. Hem öğle hem akşam yemekleri verilmekte. Bir kişiye ortalama maliyet 25 bin lira. Kararın takibi ve iletilmesi için heyet oluşturduk. Heyet yakınını kaybeden aileye giderek, hem başsağlığı diliyor hem de kararı iletiyor. İlçemizin farklı noktalarına ve taziye evlerine pankartlarımızı astık. Vatandaşımız kararı memnuniyetle karşıladı.”

CAMİLERDE HUTBE OKUTULDU

Diyarbakır İl Müftü Vekili Nihat Koç, taziye evlerinde verilen yemeklerin vatandaşa yük olmaya başlaması nedeniyle cami müştemilatında bulunan taziye evlerine yemek verilmemesi için yazı gönderdiklerini, din görevlilerini bu konuda bilgilendirdiklerini belirtti. İl Müftüsü Turgut Erhan, bu karara ilde yüzde 80 uyulduğuru ifade ederek büyük sıkıntı yaşayan vatandaşların kararın ardından kendilerine memnuniyetlerini belirttiğini aktardı. Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan da taziye evlerinde yemek verilmesinin dinde yeri olmadığını, zamanla altından kalkılmaz bir hal aldığını aktardı.

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  • 20 bin liralık yas
  • Süleyman Özlü
  • Süleyman Özlü, annesinin 2011 yılında hayatını kaybettiğini, taziye yemeği için borçlandığını söyledi. Özlü, “Yas bize 20 bin liraya mal oldu. Akrabalarımın yardımıyla o borcu kapatmak için bir yıl uğraştım. İlçemizde böyle bir karar alındı. Keşke o zamanda böyle bir karar olsaydı. Ben de bu kadar sıkıntı çekmezdim. Bundan sonra inşallah kimse böyle bir sıkıntı yaşamaz, rahat bir şekilde taziyesini yapar. Bu kararı alanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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