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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop Malezya'ya gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Malezya ve Endonezya'yı kapsayan resmi ziyaret için Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti. Şentop burada Endonezya'da G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop Malezyaya gitti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CBK" saat 09.00'da Esenboğa Havalimanı'ndan Kuala Lumpur'a hareket etti.

Malezya'da resmi temaslarda bulanacak Şentop, Endonezya'da G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, TBMM Türkiye-Malezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı eşlik ediyor.

İsrail kapıları açıyor: Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırız
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İsrail kapıları açıyor: Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırız

Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
FOTOĞRAF 15
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini belirterek, \"Başarımız Liman kenti ile sınırlı kalmadı. Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık\" dedi.
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Daha önce Donetsk bölgesindeki Liman kentini geri aldıklarını, kentte Ukrayna bayrağının dalgalandığını hatırlatan Zelenskiy \"Donetsk'te Rus güçlerini püskürtmeye devam ediyoruz\" ifadesini kullandı.
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Ukrayna Devlet Başkanı, Zaporijya Nükleer Santrali Genel Direktörü'nün kaçırılmasını da Rus terörü olarak niteledi.
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Rusya’nın Ukrayna’da 4 bölgeyi ilhak etmesinin ardından 9 NATO üyesi, Kiev yönetimine askeri yardım çağrısında bulundu.
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Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Ukrayna’ya askeri yardımları artırması istendi.
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Bu arada İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.
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Savaşta son derece stratejik öneme sahip Lyman'ın düşmesi sonrası Rusya'dan beklenen hamle geldi.
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Rusya, Zelenski'nin memleketi Krivyi Rih'i hedef aldı. Bölge valisi Rusya'nın kamikaze drone'lar ile bölgeyi hedef aldığını duyurdu.
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Söz konusu saldırıda İran yapımı drone'ların kullanıldığı düşünülüyor.
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Ukrayna çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin 60 bini aştığını açıkladı.
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Ukrayna tarafından yapılan açıklamada savaşın başından beri 2 bin 300'ün üzerinde tankın imha edildiği bilgisine de yer verildi.
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Aynı açıklamaya göre, son 24 saatte 500 Rus askeri hayatını kaybetti.
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Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman şehrini ele geçirdikten sonra şehri asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkezine dönüştürmüştü.
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Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

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Ukrayna'nın, Lyman'da yeniden kontrol sağlaması, 24 Şubat'taki işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın \"en kötü askeri yenilgilerinden biri\" olarak belirtiliyor.
Zelenski zaferini dünyaya duyurdu: İki yerleşim yerinde kontrolü ele geçirdik
Rusya'nın ilhak adımının ardından Ukrayna ordusu ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Herson bölgesinde iki yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini dünyaya duyurdu.

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