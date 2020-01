TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak bu yangını bir an önce durdurmak istiyoruz TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak bu yangını bir an önce durdurmak istiyoruz TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Suriye) Türkiye olarak bu yangını bir an önce durdurmak, bu ateşi bir an önce söndürmek istiyoruz" dedi. Şentop "İslam ülkeleri, Müslümanlar bir an önce huzurlu, güvenli günlere kavuşsunlar diye bunun mücadelesini bütün platformlarda sürdürüyoruz. Liderler arası diplomasi ile soruna çözüm bulmak için büyük çaba gösteriyor Cumhurbaşkanımız. Savunma Bakanlığımız, İstihbarat teşkilatımız görevlerini en üst düzeyde yerine getirmeye gayret ediyorlar." diye konuştu.

Haber Merkezi 18 Ocak 2020, 10:34 Son Güncelleme: 18 Ocak 2020, 10:42 AA