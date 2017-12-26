TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın rekor kırdı

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe mesaisi de eklendiğinde bütçe üzerinde milletvekilleri toplam 380 saat konuştu. Habertürk'te yer alan habere göre; Bütçenin kabul edildiği görüşmelerden geriye ilginç notlar kaldı:

- Milletvekilleri bütçe mesaisi boyunca 2 bin 295 kez el kaldırdı. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin bütçelerinin oylandığı gün rekor kırıldı. Toplam bin 323 kez oylama yapıldı.

- Oturumları nöbetçi Meclis Başkanvekilleri yönetti. Gergin oturumlara ara verildiğinde grup başkanvekilleri kürsü arkasına çağrıldı, Meclis’in kavgalı görüntü vermemesi için uyarılar yapıldı. Bu görüşmelerin yapıldığı bölümün tavanı, sarkma nedeniyle direklerle desteklendiği için vekiller arasında, “Tehlike altında çalışıyoruz, bütçe bitse de kurtulsak” yorumları yapıldı.

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- AK Parti kulisinde bazı bakanlar ve milletvekilleri, CHP’nin duayen eski grup başkanvekillerinden Kemal Anadol’un bu tür uzun oturumlar sırasında, “Ankara’da bu saatte bir payvonlar açık bir de Meclis” dediğini anımsatarak, grup yöneticilerine sitem etti.

- Vekiller genel kurulda geç saatlere kadar aralıksız çalışmak zorunda kalınca kulis bahçesinde gazetecilere ilginç bir yasak geldi. İlk kez vekillerin şikâyeti üzerine sigara içilen kış bahçesine gazeteciler alınmadı. İdare amirleri bu yasağın gerekçesini, “Milletvekilleri ayaklarını uzatamıyorlarmış gazetecilerin yanında” diye açıkladı.

- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 16 saat 2 dakika oturumu yöneterek rekor kırdı. Aydın, 7 saat hiç ara vermeden ve yerinden kalkmadan oturumu yönetti.

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- Lokanta ve kulislerde yöresel yemek ve ürünlerden, İskilip dolması, süt, irmik helvası, armut, çiğköfte, simit peynir, boyoz, ayva, elma, kapalı pide ve hamsi ikram edildi. Kapalı pide ve bir ton mangalda hamsi ile Karadenizli vekiller ikramda öne geçti.

- Kavgalar sırasında milletvekilleri birbirlerine 8 kez edepsiz, 32 kez terbiyesiz, 34 kez ahlaksız diye bağırdı. “Man Adası” ise 66 kez telaffuz edildi.