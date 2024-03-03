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TBMM Başkanvekili Bozdağ yerel seçimleri işaret etti: Halkın tercihi istikrardan yana olacak

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosu açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bozdağ, yerel seçimlerde vatandaşların Türkiye'nin geleceği için de önemli bir karar vereceğini belirtti. Bozdağ, halkın tercihinin istikrardan yana olacağına inandığını ifade etti.

19:43 - 3/03/2024 Pazar
AA
Programa Bozdağ'ın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Asuman Cevahir Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri ile çok sayıda partili katıldı.
Programa Bozdağ'ın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Asuman Cevahir Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri ile çok sayıda partili katıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Viranşehir ilçe seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için artık sayılı günlerin kaldığını söyledi.

Yerel yöneticilerin seçiminde, vatandaşların Türkiye'nin geleceği için de önemli bir karar vereceğini dile getiren Bozdağ, halkın tercihinin istikrardan yana olacağına inandığını ifade etti.

Viranşehir'de partisine destek beklediklerini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'nın bereketli toprakları bizim dönemimizde büyük bir oranda sulamaya kavuştu. Hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bereketi artırarak refahı daha da yükseltmek bizim önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Çalışanlara, proje üretenlere şehirler için yapacakları olanlara mazeretsiz olanlara sahip çıkın. Viranşehir'den seçimlerde güçlü bir destek bekliyorum. Büyük bir kalabalık uzun süredir meydanda bizleri bekliyor, ayrılmıyor. Bu bizim için çok anlamlı ve önemlidir. Ben bu mesajı aldım, 'Viranşehir tamamdır' diyorum. 'Yeniden AK Parti' demeye hazır ve kararlı olduğunuzu görüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük Şanlıurfa mitingi için gelecektir, hepinizi bekliyoruz."


#Bekir Bozdağ
#Şanlıurfa
#Viranşehir
#TBMM
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