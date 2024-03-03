TBMM Başkanvekili Bozdağ yerel seçimleri işaret etti: Halkın tercihi istikrardan yana olacak

"Şanlıurfa'nın bereketli toprakları bizim dönemimizde büyük bir oranda sulamaya kavuştu. Hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Bereketi artırarak refahı daha da yükseltmek bizim önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecektir. Çalışanlara, proje üretenlere şehirler için yapacakları olanlara mazeretsiz olanlara sahip çıkın. Viranşehir'den seçimlerde güçlü bir destek bekliyorum. Büyük bir kalabalık uzun süredir meydanda bizleri bekliyor, ayrılmıyor. Bu bizim için çok anlamlı ve önemlidir. Ben bu mesajı aldım, 'Viranşehir tamamdır' diyorum. 'Yeniden AK Parti' demeye hazır ve kararlı olduğunuzu görüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük Şanlıurfa mitingi için gelecektir, hepinizi bekliyoruz."