MSB paylaştı: TCG Göksu Fırkateynine yunuslar ve kuşlar eşlik etti

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kuşlar ve yunusların fotoğraflarıyla birlikte "Batı Karadeniz'de icra edilen Kılıç Ali Paşa Orta Seviye Taktik Tatbikatı sırasında TCG Göksu Fırkateynimize eşlik eden sevimli dostlarımız. Böyle güzel bir günde bu güzellikleri de paylaşmak istedik." mesajına yer verildi.

Batı Karadeniz’de icra edilen Kılıç Ali Paşa Orta Seviye Taktik Tatbikatı sırasında TCG Göksu fırkateynimize eşlik eden sevimli dostlarımız... Böyle güzel bir günde bu güzellikleri de paylaşmak istedik. pic.twitter.com/qcVoGEJ1cj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2021

Milli Savunma Bakanlığı organizasyonuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Göksu fırtakeyni Marmaris Körfezine demirledi.