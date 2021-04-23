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ANKARA

TCG Göksu Fırkateynine yunuslar ve kuşlar eşlik etti

MSB paylaştı: TCG Göksu Fırkateynine yunuslar ve kuşlar eşlik etti

Milli Savunma Bakanlığı, Batı Karadeniz'de icra edilen Kılıç Ali Paşa Orta Seviye Taktik Tatbikatı'nda görevli TCG Göksu Fırkateyni civarında yüzen yunuslar ve güverteye konan kuşların fotoğraflarını paylaştı.

Haber Merkezi AA
TCG Göksu Fırkateynine yunuslar ve kuşlar eşlik etti
Bakanlığı paylaştığı fotoğraflar.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kuşlar ve yunusların fotoğraflarıyla birlikte "Batı Karadeniz'de icra edilen Kılıç Ali Paşa Orta Seviye Taktik Tatbikatı sırasında TCG Göksu Fırkateynimize eşlik eden sevimli dostlarımız. Böyle güzel bir günde bu güzellikleri de paylaşmak istedik." mesajına yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı organizasyonuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Göksu fırtakeyni Marmaris Körfezine demirledi.
Milli Savunma Bakanlığı organizasyonuyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Göksu fırtakeyni Marmaris Körfezine demirledi.

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