Gündem Tek başına Çanakkaleye yürüyor
ÇANAKKALE

Tek başına Çanakkale'ye yürüyor

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle vefa yürüyüşü başlatan Saffet Gümüş, Esenyurt'tan Çanakkale'ye yürüyor.

Haber Merkezi DHA
Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Esenyurt'tan başlattığı &quot;Torundan Dedeye Vefa&quot; adlı yürüyüşte Silivri'de mola verdi.
Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Esenyurt'tan başlattığı "Torundan Dedeye Vefa" adlı yürüyüşte Silivri'de mola verdi.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle Esenyurt'tan başlattığı "Torundan Dedeye Vefa" adlı yürüyüşte Silivri'de mola verdi. Çanakkale Savaşı gazisi Abdullah Gümüş torunu olan Saffet Gümüş, "Nesillerimiz atalarını unutmamalı" dedi.
18 gün sonunda Çanakkale'de olmayı hedeflediğini aktaran Gümüş, bugün Silivri'de dinleneceğini ifade ederek, şunları söyledi:

  • "Bu kutlu yola dün saat 16.00'da Esenyurt'tan çıktım. Yürüyüşüm 18 gün sürecek. Bu vefa yürüyüşüne gençlerin dikkatini çekmek istiyorum. Bir farkındalık oluşturduysak, onlara örnek olduysak ne mutlu bizlere"

Gümüş, dinlendikten sonra sabaha karşı Silivri'den ayrılmayı düşündüğünü belirtti. Yürüyüş sırasında yoldan geçen vatandaşların tebrik etmesi dikkat çekti. Küçük bir kız çocuğu da bir süre Gümüş'e eşlik etti.

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk ediyor.
Trabzonda fıkra gibi olay

Trabzonda fıkra gibi olay

​Evini tadilat ettikten sonra başına gelmeyen kalmadı.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermeyen maganda tepki çekmişti.
Türkiye müdahil oluyor

Türkiye müdahil oluyor

Erdoğan, Hindistan-Pakistan geriliminde arabulucu olacak.
Marketlerdeyeni dönem başlıyor

Marketlerdeyeni dönem başlıyor

​Bakan Ruhsar Pekcan rafların ayrılacağını açıkladı.
Kayseridegol düellosu

Kayseridegol düellosu

​Beşiktaş öne geçtiği maçta Kayserispor'la berabere kaldı.
Sular durulmuyor

Sular durulmuyor

​Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı.
Dünyanın en zenginiydi

Dünyanın en zenginiydi

Howard Hughes, tüm servetini bir filme harcadı.
İndirimlielektrik müjdesi

İndirimlielektrik müjdesi

Çiftçiler yüzde 12 daha ucuza elektrik alacak.
Sınırda inceleme

Sınırda inceleme

​Bakan Akar ve kuvvet komutanları Ağrı'da.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Adalet Bakanı, Suriye'ye yönelik operasyonu değerlendirdi.
Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

​Edirne'den Kars'a neredeyse tüm illerde yer alıyor.
Kılıçdaroğlu koltuğayapıştı ayrılamıyor

Kılıçdaroğlu koltuğayapıştı ayrılamıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuştu.
YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

İki terör örgütü Türkiye'ye karşı işbirliğinde.
QR kodlu tapu çok önemli

QR kodlu tapu çok önemli

​Bakan Kurum, QR kodlu yeni tapu senet uygulamasını anlattı.
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

​Sivas'taki Delik Tepe görenleri hayrete düşürüyor.
Tutuklandı

Tutuklandı

​DHKP-C operasyonunda sığınakta yakalanmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.