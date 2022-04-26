Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Tekerlekli sandalyeleriyle karanlık yolda gidenlerin yardımına koştu
DÜZCE

Tekerlekli sandalyeleriyle karanlık yolda gidenlerin yardımına koştu

Düzce’de bir minibüs şoförü, tekerlekli sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 engelliye aracıyla refakat etti. Şoförün, engellileri takip edip aracıyla yolu aydınlattığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Tekerlekli sandalyeleriyle karanlık yolda gidenlerin yardımına koştu
DHA
Tekerlekli sandalyeleriyle karanlık yolda gidenlerin yardımına koştu.
Tekerlekli sandalyeleriyle karanlık yolda gidenlerin yardımına koştu
DHA
Tekerlekli sandalyeleriyle karanlık yolda gidenlerin yardımına koştu.

Düzce'de Aziziye Mahallesi’nde iftar sonrası akülü tekerlekli sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 kişiyi fark eden 81 FP 589 plakalı minibüsün şoförü, onlara refakat edip güvenliklerini sağlamaya çalıştı. Ana caddeye çıkana kadar engellilerin arkasından aracının farıyla yolu aydınlatan şoför, caddeye çıkana kadar takip etti. Şoför, kaldırımların ve aydınlatmanın yeterli olduğu noktada takibi bırakarak yoluna devam etti.

O anları cep telefonu ile görüntüleyen kişi, "Bu araç engelli kardeşlerimizi takip ediyor. İyilik hep var olacak. Güzel insanlar hep var. Araç sahibi 2 engelli kardeşimize korumalık yapıyor. Onlar gidebilsin diye. Ne kadar büyük insanlar var” dedi.

Balıkçıdan yürekleri ısıtan davranış
FOTOĞRAF 7
Title
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taştığı bölgede sokak hayvanları durumdan olumsuz etkilendi.
Title
Bölgede bulunan bir balıkçı, teknesinin yanında ıslanmış bir halde bulduğu kediye yardım etti.
Title
Balıkçının, üşüyen kedi yavrusunu ceketinin içine alıp ısıtmaya çalıştığı anlar görüntülendi.
Title
Title
Title
Title
Balıkçıdan yürekleri ısıtan davranış
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taştığı bölgede sokak hayvanları durumdan olumsuz etkilendi. Yağmurdan ve taşkından dolayı ıslanan bir yaru kediyi gören balıkçı kedinin yardımına koştu. Üşüyen kediyi ceketinin içerisine alarak kurutan balıkçının yürekleri ısıtan o anları görüntülendi.

Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü
OYNAT 00:38
Sarıyer'de yürekleri ısıtan görüntü
İstanbul Sarıyer'de bir kadının sokak köpeğini sevip kokladığı anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Sevgiyle köpeğe sarılan kadın onu kucaklayıp koklarken köpeğin de bu sevgiden oldukça mutlu olduğu gözlendi. Bir vatandaş o anları cep telefonu ile görüntülerken 35 saniyelik görüntü yürekleri ısıttı.


Pilota acı veda

Pilota acı veda

​Bayramdan sonra nişanlısıyla düğün yapmayı planlıyordu.
Daha da zor günler kapıda

Daha da zor günler kapıda

​İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.
İBBnin burs verdiği üniversiteli genç kız Ekrem İmamoğlunun PR ekibinden çıktı

Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor.

Bakan Varank, İMECE için tarih verdi.

​Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yeni planları...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.