Tekerlekli sandalyeleriyle karanlık yolda gidenlerin yardımına koştu.

Düzce'de Aziziye Mahallesi’nde iftar sonrası akülü tekerlekli sandalyeleriyle gezintiye çıkan 2 kişiyi fark eden 81 FP 589 plakalı minibüsün şoförü, onlara refakat edip güvenliklerini sağlamaya çalıştı. Ana caddeye çıkana kadar engellilerin arkasından aracının farıyla yolu aydınlatan şoför, caddeye çıkana kadar takip etti. Şoför, kaldırımların ve aydınlatmanın yeterli olduğu noktada takibi bırakarak yoluna devam etti.

O anları cep telefonu ile görüntüleyen kişi, "Bu araç engelli kardeşlerimizi takip ediyor. İyilik hep var olacak. Güzel insanlar hep var. Araç sahibi 2 engelli kardeşimize korumalık yapıyor. Onlar gidebilsin diye. Ne kadar büyük insanlar var” dedi.

FOTOĞRAF 7 Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taştığı bölgede sokak hayvanları durumdan olumsuz etkilendi. Bölgede bulunan bir balıkçı, teknesinin yanında ıslanmış bir halde bulduğu kediye yardım etti. Balıkçının, üşüyen kedi yavrusunu ceketinin içine alıp ısıtmaya çalıştığı anlar görüntülendi. Balıkçıdan yürekleri ısıtan davranış Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taştığı bölgede sokak hayvanları durumdan olumsuz etkilendi. Yağmurdan ve taşkından dolayı ıslanan bir yaru kediyi gören balıkçı kedinin yardımına koştu. Üşüyen kediyi ceketinin içerisine alarak kurutan balıkçının yürekleri ısıtan o anları görüntülendi. BiP'te paylaş

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