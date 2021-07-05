Gündem Tekirdağ Çorluda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10a yükseldi
TEKİRDAĞ

Tekirdağ Çorlu'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. 6'sı entübe 8 kişinin tedavisi devam ediyor.

Haber Merkezi DHA AA
Tekirdağ Çorluda sahte içkiden ölenlerin sayısı 10a yükseldi - Son dakika haberleri
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi sonucu tedavi altına alınanlardan biri daha yaşamını yitirdi.

İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak tedavi görenlerden Hasan N. (59) hayatını kaybetti.

Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. İki hafta önce ilçedeki hastanelere başvuran 29 kişiden 8'inin ise tedavisi sürüyor.

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GÜNDEM
Sahte içkiden bir kişi daha öldü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti.

İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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