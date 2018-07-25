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TEKİRDAĞ

Son dakika... Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı

Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tekirdağ il merkezinde bir saatlik periyotta gerçekleşmesi beklenen gök gürültülü yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği belirtildi.

Vatandaşlar ve yetkililer, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

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