Gündem Tekirdağda 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü Bariyerlere çarpmamak için geçtim
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı ve 7 kişinin öldüğü servis minibüsünün yaralanan 51 yaşındaki sürücüsü Bilal K., tutuklandı. İfadesinde bariyerleri son anda fark ettiğini, trenin minibüse çarptığını da hissetmediğini söyleyen Bilal K, "Ya bariyerlere vuracaktım ya da hemzemin geçitten geçecektim. Demek ki geçmemek gerekiyormuş" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tekirdağda 7 kişinin öldüğü minibüsün şoförü: Bariyerlere çarpmamak için geçtim
Yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal K.'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı.

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde cumartesi sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal K.'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kazada yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü, hastanedeki tedavisinin ardından Ergene Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Bilal K, Çorlu'da adliyeye sevk edildi. Bilal K, çıkarıldığı Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.

Tekirdağ'da bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisine trenin çarpma anı kamerada
OYNAT 00:59
Tekirdağ'da bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan işçi servisine trenin çarpma anı kamerada
Tekirdağ'da hemzemin geçitten bariyerleri kapalı iken geçmeye çalışan işçi servisiyle trenin çarpıştığı kazada hastanede durumu ağır olan 2 kişi daha hayatını kaybederek ölü sayısı 6'ya yükseldi.


"TRENİ GÖRMEDİM"

Bilal K., ifadesinde özel bir firmada sigortasız olarak kadrolu çalıştığını belirterek, kullandığı minibüsle servis taşımacılığı yaptığını söyledi.

Kazanın olduğu gün saat 07.00 sıralarında mahalleleri dolaşarak çalışanları servis aracına alıp fabrikaya götürdüğünü anlatan Bilal K, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Minibüste 12 veya 13 yolcu vardı. Velimeşe Mahallesi'ne seyir halindeyken, ışıklar istikametine yeşil yanıyordu. O yol seyir halinde devam ediyordu, sol tarafa Velimeşe Mahallesi'ne dönecek araçlar için kırmızı ışık yanıp yanmadığını görmedim. Sarı ve siyah renkli araçlar gördüm. Ben deve boynu şeklindeki Çerkezköy istikametine verilen yeşil ışığı gördüğüm için önümdeki araçlar da durduğu için, 'Neden yürümüyor' diye korna çaldım. Önümdeki araç yürümedi geri vitese taktım o aracın sağından geçerek sola döndüm. Velimeşe istikametine giderken tren yolu hemzemin geçitte bariyerleri gördüm. Ben bariyerlerinin birini geçip tren rayının üzerine vardığımda da treni görmedim. Ben ışık da görmedim. Tren yolundaki hemzemin geçitteki sesleri, yani trenin geldiğine dair ikaz sesini de duymadım. Minibüse trenin çarptığını da hissetmedim. Ben gözlerimi açtığımda kaza yaptığımı anladım. Benim şoför yan koltuğumda yolcu yoktu. Bende kemer takılı değildi."

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"BARİYERE ÇARPMAMAK İÇİN GEÇTİM"

Kendisine sorulan, "Şoför koltuğunda iken göz hizanızda ve görüntü kapsamında olan soldan gelen treni görmediniz mi?" sorusu üzerine Bilal K, "Ben yük treninin görmedim, ben bariyerin kapalı olduğunu bariyere yaklaştığımda gördüm. Ben bariyere çarpmamak için hemzemin geçitten geçmeye çalıştım" dedi.

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'DEMEKKİ GEÇMEMEK GEREKİYORMUŞ'

"Daha önce bu hemzemin geçitten bariyerler kapalıyken geçtiniz mi?" soruna Bilal K, "Ben 4,5 yıldır bu fabrikaya yolcu taşıyorum, günde 8 defa hemzemin geçitten minibüsle geçiyorum. Bu yoldan daha önce başka araçların geçtiğini gördük. O gün de ben geçtim. Demek ki geçmemek gerekiyormuş, araçtaki yolcuların hepsini çok yakından tanıyordum. Kazanın oluşmasından dolayı pişmanım" karşılığını verdi.

Hızının ne kadar olduğu ve bariyerlere çarpmama olanağı olup olmadığı sorulan Bilal K, "Ben sola dönüp sarı renkli taksiyi geçtiğimde fark ettim. Ya bariyerlere vuracaktım ya da hemzemin geçitten geçecektim" yanıtını verdi.

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