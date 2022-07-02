​TEKNOFEST için takımlara 4 milyonluk malzeme jesti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul dışında ilk kez 2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST heyecanını koruyarak, bu yıl gerçekleştirecek festivale 26 takımla katılacak Gazi şehirli gençlere desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kalyoncu ve Gaziantep üniversitelerinden öğrencilerin oluşturduğu 26 takıma elektronik programlama kartları, sensör, motor, bataryalar gibi ürünlerin yapımında kullanılacak parçaları ücretsiz olarak temin ediyor. Son hazırlıklarını yapan TEKNOFEST takımları, 30 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da Gaziantep’i temsil edecek.

SADECE YABANİ BİTKİYE İLAÇ VERECEK

Gaziantep takımları, gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirmeye yönelik ilgilerinin artmasının hedeflendiği TEKNOFEST’te insansız hava aracı, tarımsal insansız kara aracı, roket, elektrikli araç, yangına müdahale drone’u gibi projelerle yarışacak.

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TEKNOFEST’e katılacak Rota Takımının Kaptanı Salih Kocamer, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, projeleri hakkında bilgiler verdi. Yabani ot ile tarımsal bitkiyi ayırt ederek sadece zararlı bitkiyi ilaçlayıp hem ilaçtan tasarruf etme hem de mahsulün organik kalmasını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kocamer, “Geçen sene TEKNOFEST 2021’de bu dalda birincilik elde ettik. Bu sene de TİKA aracımızla yarışmaya katılıyoruz. Destekler bizim için çok çok önemli” dedi.

Kendi drone tasarımlarını geliştiren Dragon İHA Döner Kanat Takım Kaptanı Tunahan Daşoluk ise, yangınlara müdahale edebilecek bir cihaz üzerine çalıştıklarını dile getirerek, “Belli bir yerden su alıp belli bir yere su bırakarak yangın söndürme görevini yönetecek yazılımımız, görüntülü işlemlerle entegre bir şekilde çalışmaktadır. Bize desteklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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YÜKSEK VE ORTA İRTİFA ROKETLER

Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi General Space Technologies Takım Kaptanı Mehmet Sizer de şunları kaydetti: “Bu sene yüksek irtifa roket yapıyoruz ve aynı zamanda orta irtifa roket takımımız bulunuyor. Kritik tasarım sürecinde yüksek irtifa roketimiz Türkiye sıralamasında birinci oldu. Gaziantep’in ilk yüksek irtifa roketini biz fırlatacağız. Ayrıca bu sene roketimizin uçuş kontrol kartlarını kendimiz tasarlayıp ürettik. Destekleri sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ederiz.”

TEKNOFEST 2022’de Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Yarışması’na Zeugma adını taşıyan araçla katılacak takımın kaptanı Mehmet Reşvan ve geliştirdikleri kartlarla insansız hava araçlarına yazılımında, yerlilik ve performans ödüllerini kazandıran Akıncılar Takımı Kaptanı Muhammed Alaca da, Başkan Şahin’e destekleri için teşekkür ettiler.

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