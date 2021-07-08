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EĞİTİM

Telafiye 8 milyon başvuru

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Telafide Ben de Varım” programına büyük ilgi olduğunu açıkladı. “Bugün baktım ki 7 milyon 962 bin 450 öğrencimiz ‘telafidebendevarım’ deyip etkinliklere katılım bildirmiş” bilgisini paylaşan Selçuk, “Tüm öğrencilerimize kapımız yaz boyu açık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Telafiye 8 milyon başvuru
Ziya Selçuk, “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında 81 ilde 22 bin okulda 479 bin 749 etkinlik planlandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Telafide Ben De Varım” programına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. “Bugün baktım ki 7 milyon 962 bin 450 öğrencimiz ‘telafidebendevarım’ deyip etkinliklere katılım bildirmiş” bilgisini paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:

Ziya Selçuk
Ziya Selçuk
  • “Türkiye genelinde 500 bine yakın farklı etkinlikle her çocuğun ilgi alanını göz önünde bulundurmaya çalıştık. Katılmak isteyen tüm öğrencilerimize kapımız yaz boyu açık. 283 bin 388 öğretmenimizle, yaz boyu öğrencilerimizle beraber olmak ve etkinliklerde çocuklara eşlik etmek için ‘telafidebendevarım’ diyoruz. Emeklerinize minnettarız…”

Ziya Selçuk, “Telafide Ben de Varım” programı kapsamında 81 ilde 22 bin okulda 479 bin 749 etkinlik planlandığını belirterek, velilerden “http://telafidebendevarim.meb.gov.tr” adresini ziyaret etmelerini istedi.

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