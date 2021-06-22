Tele1 sunucusu Ataklı: 'Selamün aleyküm' demek şart değil 'iyi günler' deyin

Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, 'Selamün aleyküm' denmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Tele1'de kendi sunduğu canlı yayında konuşan Ataklı, "Ben demem ama şimdi moda o. 'Selamün Aleyküm' demek şart değil. Onu söyleyince Müslüman olmuyorum. Şimdi küçücük çocuklar söylüyor. Niye Arapça söylüyorsun? İyi günler demek, selamlar demek" ifadelerini kullandı.
Hakaret içeren yorumları ve darbe imalarıyla gündem olan Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, şimdi de 'iyi günler' yerine 'Selamün aleyküm' denmesinden duyduğu rahatsızlıkla sosyal medyanın gündeminde.
Tele1 canlı yayınında kendi sunduğu programda açıklamalarda bulunan Ataklı, 'Selamün aleyküm' dendiğinde Müslüman olunmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Selamün aleyküm' deyince Müslüman olmuyorum"
Ben demem ama şimdi moda o. Çocuklara bile öyle söylettiriyorlar. Şart değil 'Selamün aleyküm' demek, onu deyince Müslüman olmuyorum; bunu demek istiyorum. Abi niye Arapça söylüyorsun? 'İyi günler' demek, 'selamlar' demek. 'Allah'ın selamı üzerinde olsun' deniyor ama o 'Allah'ların' anlamına geliyor, bu da ayrı mesele.