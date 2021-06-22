Gündem Tele1 sunucusu Ataklı Selamün aleyküm demek şart değil iyi günler deyin
POLİTİKA

Tele1 sunucusu Ataklı: 'Selamün aleyküm' demek şart değil 'iyi günler' deyin

Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, 'Selamün aleyküm' denmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Tele1'de kendi sunduğu canlı yayında konuşan Ataklı, "Ben demem ama şimdi moda o. 'Selamün Aleyküm' demek şart değil. Onu söyleyince Müslüman olmuyorum. Şimdi küçücük çocuklar söylüyor. Niye Arapça söylüyorsun? İyi günler demek, selamlar demek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tele1 sunucusu Ataklı: Selamün aleyküm demek şart değil iyi günler deyin
Can Ataklı

Hakaret içeren yorumları ve darbe imalarıyla gündem olan Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, şimdi de 'iyi günler' yerine 'Selamün aleyküm' denmesinden duyduğu rahatsızlıkla sosyal medyanın gündeminde.

Tele1 canlı yayınında kendi sunduğu programda açıklamalarda bulunan Ataklı, 'Selamün aleyküm' dendiğinde Müslüman olunmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Selamün aleyküm' deyince Müslüman olmuyorum"

Ben demem ama şimdi moda o. Çocuklara bile öyle söylettiriyorlar. Şart değil 'Selamün aleyküm' demek, onu deyince Müslüman olmuyorum; bunu demek istiyorum. Abi niye Arapça söylüyorsun? 'İyi günler' demek, 'selamlar' demek. 'Allah'ın selamı üzerinde olsun' deniyor ama o 'Allah'ların' anlamına geliyor, bu da ayrı mesele.

Can Ataklı'nın
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Can Ataklı'nın "Selamun Aleyküm" hazımsızlığı: Günaydın deyin
TELE 1 sunucusu Can Ataklı canlı yayında tepki çeken sözlere imza attı. Konuşmasında Selamun Aleyküm diyen Atıklı sözlerinin devamında “Şimdi moda Selamun Aleyküm demek. Çoçuklara bile öyle söylettiriyorlar. Niye Arapça söylüyorsun? Şart değil Selamun Aleyküm demek. Onu söyleyince Müslüman olmuyorum.'' ifadelerini kullandı. Can Ataklı'nın sözleri büyük tepki topladı.

Can Ataklı yine haddini aşıp bu sefer Rizelilere hakaret etti: Hiç bana palavra sıkmayın
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Can Ataklı yine haddini aşıp bu sefer Rizelilere hakaret etti: Hiç bana palavra sıkmayın
Skandal yorumları ve darbe imalarıyla sık sık gündeme gelen Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, Rize'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik protestoları yorumlarken hakaretler savurdu. Rizelilere 'cahil' diyen Ataklı, İkizdere'de Akşener'in tartıştığı Havva Sevgen isimli vatandaş için ise imalarda bulundu. Ataklı Sevgen için 'Zavallı kadını kiralamışlar. Kaça gitti bilmiyorum' ifadelerini kullandı. Ataklı yayında şu sözleri sarf etti: 'AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Tepkisel böyle 'halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın' falan diye bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak. Adamlara sorsan, 'Netahyahu kim desen' bilmez, 'PKK nedir' desen anlamaz. Hele o bir kadın. Zavallı kadını kiralamışlar belli. Zavallı bir kadın belli. Kaça gitti bilmiyorum. Rize halkına da söylüyorum. Hiç bana palavra sıkmayın. Ne doğa umurunuzda. Ne güzellikler. Para, para, para. Biraz uyanın ya' dedi.

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